Vívás: öt magyar a férfi párbajtőrözők heidenheimi vk-viadalának főtábláján

Kiemeltként Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor felmentést kapott a selejtezők alól, további nyolc vívónk viszont pástra lépett csütörtökön a férfi párbajtőrözők heidenheimi világkupa-viadalának első napján.

A 16 kiemeltet leszámítva is mamutmezőnynek számított a csütörtöki, hiszen a versenyre 345 vívó nevezett, ez pedig azt is jelentette, hogy a csoportkör után két, de sokaknak három győztes asszó kellett a főtáblára jutáshoz – és persze azt is, hogy hosszú, nagyon hosszú volt ez az első nap.

A pástra lépő nyolc magyarból csak kettő örülhetett a legvégén, a három olimpiai bajnokunk mellett a 64 között pénteken még Keszthelyi Zsombor és Bakos Bálint köthet be.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, HEIDENHEIM

Párbajtőr, férfiak, egyéni

A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor (kiemeltek), Keszthelyi Zsombor 5/1, Bartkó Levente 5/1, Bakos Bálint 5/1, Kovács Gergely 3/3, Osman-Touson Maruán 3/3, Szényi Péter 3/3, Somody Soma 3/3, Koska-Gonzales Bendegúz 0/6

A 128 közé jutásért: Osman-Touson–Trofimenko (ukrán) 14:13, Somody–Husson (belga) 15:9, Szényi–Coufal (szlovák) 15:5, Kovács G.–Fortin (francia) 15:10

A 96 közé jutásért: Keszthelyi–Osman-Touson 11:10, Bakos–Gally (francia) 15:9, Szényi–Kelpe (német) 15:13, An Tae Jeong (dél-koreai)–Somody 15:14, Elkord (marokkói)–Bartkó 15:13, Cohen (izraeli)–Kovács G. 15:12

A 64 közé jutásért: Keszthelyi–Cuomo (olasz) 15:11, Bakos–Brinkmann (német) 15:14, Buzzacchino (olasz)–Szényi 15:9