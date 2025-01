Pupp Réka: Korábban sokszor versenyeztünk együtt, jól ismerem Bor Barnát

A párizsi olimpia után természetesen pihent, de lassan fél évvel vagyunk az ötkarikás játékok után. Kacérkodik már újra a versenyzés gondolatával?

Persze, már megbeszéltem az edzőmmel, Braun Ákossal a versenytervet 2025-re, hiszen itthon lesz a világbajnokság, és arra szeretnék rendesen felkészülni. Február közepén már versenyen indulok, szóval már itt van a fejemben a program – mondta a Nemzeti Sportnak a párizsi olimpián ötödik Pupp Réka.

Akkor viszont, gondolom, nemcsak fejben, fizikailag is készül a következő kihívásokra.

Igen, volt hosszabb pihenőm, aztán az év vége felé kisebb versenyeken elindultam, az ünnepek alatt viszont hagytam magamnak időt kikapcsolódni és feltöltődni. Jelenleg még a felkészülés alapozó szakaszában vagyunk, de hamarosan elkezdjük a dzsúdós részét is. Február közepén pedig, mint mondtam, már versenyezni is fogok.

Hogy néz ki egy hétköznapja, milyen edzéseket végez pontosan?

Az erősítésen és az állóképesség növelésén van a hangsúly, van négy kondícióedzésem egy héten, ezen kívül három állóképességi tréning, főleg benti szereken, evezőgépen, futópadon, airbike-on. Vannak bőven lehetőségek, és a sérülésmegelőzés végett járok jógára és gyógytornára is. Amikor elkezdjük a dzsúdós edzéseket, ez kissé átalakul, kevesebb lesz a kondi és az állóképességi tréning.

A jövő hónap elején, a párizsi Grand Slamen még nem akart indulni?

Az még kimarad, csak edzőtáborba megyünk ki Franciaországba, ami közvetlenül a verseny után lesz. Abban állapodtunk meg az edzőmmel, hogy még korai lenne versenyezni, de két héttel később az azerbajdzsáni GS-en már szeretnék tatamira lépni.

A párizsi viadalon mutatkoznak be a szabályváltoztatások, mit gondol, kedveznek a stílusának?

Nagyon sok változás nem lesz, azt azért kiemelném, én nagyon örülök, hogy nem hozták vissza a lábra fogás lehetőségét. Riogattak ezzel egy darabig, de mivel én soha életemben nem fogtam lábra, örülök, hogy ezután sem kell. Meg kell majd szokni a kis módosításokat, de szerintem könnyű lesz átállni olyan dzsúdóra, amit ezek a változások megkövetelnek.

A párizsi Grand Slam utáni edzőtábor jó alkalom lehet az új szabályok gyakorlására?

Igen, de már a versenyt is megnézem a francia fővárosban, hiszen azért a bíróknak is alkalmazkodniuk kell a változásokhoz, jó az, ha az ember kicsit kiismeri, melyik bíró hogyan ítél meg bizonyos szituációkat, hiszen ők sem egyformák. Az edzőtáborban érdekes lesz feltérképezni ezeket az új szabályokat, de úgy gondolom, hogy a budapesti világbajnokságig már mindenki hozzászokik.

Ahogy eddig, ezután is az 52 kilogrammosok mezőnyében versenyez?

Igen, a súlycsoport változatlan marad.

Az új szövetségi kapitány Bor Barna lett. Milyen vele a viszonya, dolgoztak már együtt korábban?

Mint edző és tanítvány nem voltunk kapcsolatban. Korábban sokszor versenyeztünk együtt, abból az időből nagyon jól ismerem őt. Régóta volt már edző itthon, igaz, fiatalabbakkal foglalkozott, de valamennyire beleláttam a munkájába. Neki ez hatalmas szintlépés, és bízom benne, hogy neki is és a válogatottnak is eredményes lesz a következő időszak, és hogy mindenki elfogadja őt. Attól nem félek, hogy a közös munka jó lesz-e, hiszen ő is, és én is olyan vagyok, hogy mindenkivel megtaláljuk a közös hangot.

Beszélgettek, egyeztettek már az edzőjével és Bor Barnával a jövőről?

Mi könnyű helyzetben vagyunk Pakson, hiszen ha a szövetségi kapitány itthon van, és bejön edzésre, akkor mindig átfutjuk, milyen programot állított össze a válogatottnak, és hogy nekem mik az igényeim. Tulajdonképpen folyamatos az egyeztetés hármunk között, könnyen megtaláltuk a közös utat.

A következő nagy cél, kihívás pedig a hazai rendezésű világbajnokság júniusban?

Igen, az egy meghatározó pontja a versenynapárnak. Minél jobban szeretnék teljesíteni Budapesten, és szeretném érezni, hogy a közönség velem van, és élvezni ezt a tatamin. Ha ez sikerül, akkor úgy gondolom az eredmény is szép lesz. Kiváltságos helyzetben vagyunk, mi magyarok, hiszen majdnem minden évben rendezünk itthon world tour-viadalt, de azért a világbajnokság az a csúcs.