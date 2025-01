Öt évre 125 millió fontot fizet a Sky Sports a PDC-nek a dartsos jogdíjakért

A beszámolók szerint a PDC nagy tornáit a kezdetektől közvetítő Sky Sports közel került ahhoz, hogy elveszítse a következő öt évre szóló jogdíjcsomagot, ugyanis az egyre több sporteseményt mutató Netflix beszállt a licitbe. A PDC versenyeire Luke Littler megjelenésének köszönhetően minden eddiginél többen kíváncsiak, a Sky Sports szerint csak a labdarúgó-mérkőzéseket nézik többen a csatornáin, mint a dartsot, ezért nem adta meg magát, és öt évre 125 millió fontot ajánlott a PDC-nek, amivel megtarthatta a jogdíjakat a 2026 és 2030 közötti időszakra.

A Sky Sports idén 64 napnyi dartsközvetítést tervez, és ha a világbajnokság mezőnye Barry Hearn ígéretének megfelelően 96 fősről 128-asra nő, ez plusz négy napot jelent majd.

A PDC nagyobb bevétele várhatóan még magasabb versenydíjazásokat is eredményez.

A Sky Sports a világbajnokság és a Premier League mellett a kiemelt tornák közül a World Matchplayt, a World Grand Prix-t, a Grand Slam of Dartsot és a Masterst is közvetíti, míg a UK Open, az Európa-bajnokság és a Players Championship Finals közvetítési joga továbbra is az ITV tulajdonában van.