Darts: „Egy tizenkét órás verseny után senkit nem kell elaltatni”

Szinte végtelen hosszú listával érkezett csütörtöki edzésére a Honvéd Auróra SE négy játékosa, Neumajer Kitti, Veress Gréta, Kelemen Dániel és Kelemen Péter a csapat közelmúltban kialakított „székhelyére” a budapesti Récsei Centerbe. Az edzésprogramot alapvetően Rucska József korábbi többszörös magyar bajnok, magyar válogatott játékos állítja össze és felügyeli a klubnál, ezen belül pedig megannyi változatos gyakorlási módja van a bullra, a duplákra dobásnak. Ennek egyike például a sorverseny a játékosok között, miközben a bullt célozzák meg – mindenkinek öt élete van, a bull 10, a kis bull 5, a környékén lévő területek 3 pontot érnek, és muszáj megdobni a sorban előtted álló játékos pontszámát, különben hamar elfogynak az életek. Vagy ott van a „rulettezés”, vagyis 10-től 20-ig felfelé ki ér el több pontot a szimpla, dupla, tripla szektorokkal. A kiszállózásra külön figyelmet fordítanak, a mérkőzésekhez hasonló szituációkat teremtve, például a 16-os után a 8-as, 4-es, 2-es szektort célozva, hiszen a találkozókon is ez a sorrend, ha nem sikerül eltalálni az első kívánt duplát. Ezeket kipipálva, nagyjából négy óra elteltével pedig természetesen az egymás elleni rögtönzött meccsek sem maradhatnak el, mégiscsak az szimulálja leginkább a versenykörülményeket. Ám egyik házat sem lehet a tetejével kezdeni.

Fotó: Árvai Károly

„Nem tudjuk összeszámolni, hányféle feladatunk van, mindig előkerül valami újdonság” – kezdte a korábban párosban három ifjúsági WDF-Európa-bajnoki címet szerző Neumajer Kitti. Ő nagyobb, Kelemen Dániel és testvére, Kelemen Péter pedig kisebb kihagyással tavaly kezdtek újból versenyezni, idénre már a korosztályos viadalokat elhagyva mindannyian a felnőtt tornákat célozzák meg – bár előbbi a tavalyi, budapesti WDF World Mastersen, utóbbi ugyanitt a világbajnoki selejtezőtornán már elindult a felnőttek között. „Elkezdtük a rendszeres edzéseket belevinni a mindennapjainkba, jelenleg heti kettőt-hármat tudunk összehozni, de tervezzük ezt a számot növelni. Ezeken már adott szisztéma szerint dobunk, egy edzés eltart három, négy, akár öt órát is” – ecsetelte Kelemen Dániel.

Neumajer Kitti (Fotó: Árvai Károly)

Mi több, a tréning bemelegítéssel, nyújtással, és egy érdekes, a batakhoz hasonló lámpás reakcióidő-fejlesztő gyakorlattal kezdődik. „Ezzel az újdonsággal próbáljuk belevinni a mozgást a dartsedzésekbe. Azt gondolom, a fizikai állóképesség is fontos, miközben ez a mozgásforma ideálisabb annál, mintha néhányszor körbefutnák a játékosok a szomszédban a Puskás Arénát, majd lihegve érkeznének a tábla elé, ahol meg stabilan kell állni és dobni – kezdte Balázs Gábor, a Magyar Dartsszövetség elnöke. – Más sportágaknak eleve megvan a fizikai oldala, de azt gondolom, a darts a fizikai erőnlét, a mentális képesség és a technikai tudás háromszögén alapul” – tette hozzá. „Még ha sok is múlik a mentális oldalon, nyilvánvalóan fontos fizikailag kibírni egy egész napos tornát” – folytatta Neumajer Kitti, Kelemen Dániel pedig kiegészítette: „Amikor tudatosan edzek, utána egy órával sokkal jobban dobok bemelegedett izmokkal.”

Gyakran hallani a sportolóktól, hogy a versenyek alatt igyekeznek csak magukra figyelni, az ellenfeleket, a környezeti hatásokat kizárni. Kérdés, ezt hogyan lehet megoldani a dartsban, figyelmen kívül hagyni a rivális helyzetét, pontszámát, megnyert legjeit, és hogy ne befolyásolja a versenyzőt, hol tart a másikhoz képest – már ha egyáltalán szükség van ezek figyelmen kívül hagyására. „Valójában az ötszázegy ellen játszunk, hogy mihamarabb elfogyasszuk az összes pontot és kiszálljunk – persze lehetőleg előbb, mint az ellenfél. Alapvetően mi is arra törekszünk, hogy ne a rivális játékát figyeljük – nyilván, mivel egymás mellett van jegyezve a két pontszám, ez olykor nehezebb –, de bizonyos esetekben még éppen jó tudni a másik pontszámát: amikor döntenem kell, hogy kiszállózásnál kell-e kockáztatnom a bullra dobással, vagy érdemesebb kerekítéssel jobb helyzetbe hoznom magam, ha az ellenfél le van maradva. Ha pedig én vagyok lemaradva, akkor úgy fogjuk fel, hogy akár hibázhat is az ellenfél, én pedig egy jó körrel nyomást helyezhetek rá” – részletezte az egyes korosztályos tornákon Kovács István ifjúsági szövetségi kapitány munkáját is segítő Neumajer Kitti, akihez Kelemen Péter csatlakozott: „Vagy rá lehet készülni a következő legre. Van az úgy, hogy el kell engedni egy leget, nem stresszelni rajta, és akkor oda lehet figyelni a tömegre, hogy az a folytatásban jobban menjen”. Majd ismét Neumajer Kitti folytatta: „Ritka eset, hogy az ellenfél helyzete viszi el a fókuszt, sokkal inkább a viselkedése zökkenthet ki, vagy lehet zavaró.”

Kelemen Péter (Fotó: Árvai Károly)

Szóba került a számolás fontossága: sokszor látni, hogy a legjobbak egy-egy kiszállónál már nem is gondolkodnak, hanem rögtön tudják, mi a következő lépés, rontott dobás esetén is. „Vannak kombinációk, amelyek már a kezünkben vannak, nem is a fejünkben, de ha jön egy szektorhiba, vagy mondjuk olyan területre, például tripla kilencre kell dobni, amelyre nem számítunk, mert annyira ritka, akkor persze el kell gondolkodni, mi mi után következik. Ez gyakorlás kérdése, de számolni tudni kell, ha ez gyakran félrecsúszik, és újra kell gondolni, az elvihet egy egész leget” – fejtette ki a testvérével a tavalyi U23-as páros nemzeti bajnokságot megnyerő Kelemen Péter, majd Balázs Gábor fedett fel egy érdekes sztorit a témával kapcsolatban. „A kétezerhuszonkettes spanyolországi Európa-bajnokságon volt egy versenyző, aki megverte többek között Erdei Nórát, Deta Hedmant és az elődöntőben Ihász Veronikát, de annyira nem tudott számolni, hogy minden egyes nyílnál az írónak külön be kellett mondania, hol tart (a spanyol Almudena Fajardót végül csak Beau Greaves állította meg a döntőben – a szerk.). Sokszor látványos, ha egy soft kategóriában versenyző dartsos steel versenyre jut el, mert előbbiben a gép kiírja neki a pontszámot – a technikai tudás egy dolog, a jó számolás is az alapok közé tartozik.”

Felvetődött, hogyan érvelnének a napjainkban is fel-felvetődő hiedelemmel szemben, miszerint a darts nem sport. „Végig kell állni egy tizenkét órás versenyt, utána senkit nem kell altatni, annyira elfárad minden, a láb, a derék, a kar. Lehet, egy kezdő az edzésünk negyedénél kiszállna” – mondta Kelemen Péter, míg Balázs Gábor úgy ecsetelte: „Hogy a sport különböző definícióinak megfelel-e a darts, azt gondolom, nem kérdés. Mindamellett én nem sértődöm meg, ha kocsmasportnak hívják, de szerintem jól elkülöníthető a szabadidős, amatőr szintű és a versenyszerű része a dartsnak – a honi nemzeti bajnokságon nem is fogyaszthatnak alkoholt a játékosok. Az elfogadottsága és a népszerűsége pedig egyre növekszik.”