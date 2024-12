Néhány nappal újraválasztása után felfüggesztették a Nemzetközi Vívószövetség orosz elnökét

A 71 éves Uszmanov először 2008-ban került a FIE élére, majd 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben is bizalmat kapott, de negyedik ciklusa mindössze egy évig tartott, mert 2022 márciusában az ukrajnai orosz invázió sportdiplomáciai következményeként bejelentette, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti elnöki tevékenységét. Nemrég azonban visszatért a sportág életébe, s a taskenti kongresszus elnökválasztásán a tagság hatalmas többséggel szavazott neki újfent bizalmat. Ugyanakkor Uszmanovval szemben az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciókat – többek között beutazási tilalmat – foganatosított korábban, melyek jelenleg is élnek.

Uszmanov szóvivője közleményben jelezte, hogy a sportvezető „a világszövetség érdekeitől vezérelve megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy elkerülje a vele szemben kiszabott, jogilag tarthatatlan szankcióknak a FIE-re és annak tevékenységére való kiterjesztését”. Képviselője szerint Uszmanov tájékoztatta a FIE végrehajtó bizottságát „elnöki hatásköre gyakorlásának önkéntes felfüggesztéséről”.

Hírek szerint a FIE-t ideiglenes jelleggel most megint a görög Emmanuel Kaciadakisz vezeti, aki a szövetség megbízott vezetője volt az elmúlt két évben.