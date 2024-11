„A sport világa üresebbé és szomorúbbá vált” – Károlyi Bélára emlékeznek

„Majdnem ötven évvel ezelőtt az irányításával történelmi teljesítményre voltam képes, az olimpiák történetének első tízes gyakorlatát mutattam be. Ez örökre megváltoztatta az életemet” – idézte a lap Comaneci szavait.

„A sport világa üresebbé és szomorúbbá vált” – írta a Facebookra kitett megemlékezésében Novák Károly Eduárd paralimpiai bajnok kerékpáros, Románia korábbi ifjúsági és sportminisztere.

A román szülők gyermekeként Los Angelesben született, 1996-ban amerikai színekben olimpiai aranyérmes Dominique Moceanu a közösségi oldalán emlékezett edzőjére.

„Károlyi Béla hatása az életemre és a torna világára is meghatározó volt. Összetett személyiség volt, az erényeivel és hibáival mindenkiben mély nyomot hagyott. A kemény szavai és kritikus hozzáállása nagy súlyt helyeztek a vállamra, és a kapcsolatunk sokszor nehézkes volt, ez a keménység segített abban, hogy elinduljak a siker felé vezető úton” – írta róla Moceanu, aki mindig is az egyik legnagyobb kritikusa volt Károlyi határozott edzői stílusának.

Károlyi Béla halálhírét az Amerikai Tornaszövetség jelentette be, s röviden összefoglalta pályafutását.

Az amerikai lapok közül a CNN nagy terjedelemben ír Károlyi Béla haláláról. „Károlyi Béla a feleségével, a szintén világklasszis edzőnővel, Mártával soha nem látott sikerekhez segítette az amerikai tornasportot. Igaz, a módszereit többen is bántónak vagy egyenesen »szadistának« írták le, és emiatt a texasi edzőparadicsomuk még vizsgálat alá is került.”

Az erdélyi lapok közül a Krónika szintén hosszan írt Károlyi Béláról, aki fiatalon „sportolt, országos ifjúsági ökölvívóbajnok és a román kalapácsvető-válogatott tagja lett”, majd segített a romániai edzésprogram fejlesztésében. Tornászedzőként legsikeresebb tanítványa volt Comaneci, akivel hatéves korától foglalkozott. 1981-ben Amerikába költözött a feleségével, de a nagy sikerek után, 2019-től kerülték a nyilvánosságot, mert a házaspárt számos tornász azzal vádolta, hogy tudtak a 175 évre elítélt Larry Nassar csapatorvos rémtetteiről, „de nem tettek semmit azért, hogy megvédjék őket. Végül az amerikai igazságszolgáltatási hatóságok nem emeltek vádat ellenük”.

A Székelyhon kitért rá, hogy „az utóbbi időszakban Károlyi Béla egészségi állapota folyamatosan romlott, már a szeretteit sem ismerte fel. Életének utolsó szakaszát Huntsville városában töltötte, feleségével és lányának családjával együtt”.

Megemlékezett róla a Román Olimpiai Bizottság is. „Elérte a földi tökéletességet, megteremtette a román és a világ sportjának legszebb történetét, megváltoztatta egy sportág paradigmáját. Ő volt Nadia Comaneci és a sikeres román torna megteremtője” – írta a szervezet a közösségi oldalán.

A Román Tornaszövetség is elbúcsúzott a legendás edzőtől. „Károlyi Béla hosszú és nehéz szenvedés után elhunyt. Ő volt Nadia, Teodora Ungureanu, Éberle Emilia, Dumitrita Turner és az olimpiai csapatok összes többi tagjának edzője. Az 1976-os montreali és az 1980-as moszkvai olimpián elért kivételes eredményei, a román csapat által 1979-ben Forth Worthben szerzett első világbajnoki aranyérem, a trikolór színeiben versenyző tornászok által először elért sikerek miatt vonul be a tornasport történetébe” – fogalmazott a szövetség.