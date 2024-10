Rutinos párosaink és az új generáció legjobbjai is bizonyíthatnak az asztalitenisz Eb-n

A dicső múlt kötelez – tartja a jól hangzó mondás, ám az esetek jó részében ez inkább csak vágyálom, semmint a valós esélyeken alapuló realitás. Itt vannak például asztaliteniszezőink, akiktől az elmúlt évtizedek eredményei alapján most is érmeket, sőt aranyakat várhatnánk – igen, így többes számban –, csakhogy erre a kedden kezdődő linzi Európa-bajnokságon csak halvány esély mutatkozik. Pedig a múlt igencsak veretes: az első kontinensbajnokságon 1958-ban Budapesten a hét számból négyet nyertünk meg, akkor Berczik Zoltán, Kóczián Éva, a Berczik Zoltán, Lantos Gizella vegyes páros és a férficsapat is aranyérmet szerzett, emellett pedig volt még három ezüstünk és négy bronzunk, az Eb-kről pedig eddig összesen 122 érmet (39 aranyat, 33 ezüstöt, 50 bronzot) hoztunk el, azaz egy Európa-bajnokságon átlagosan három dobogós helyünk volt.

Mindez egész jól hangzik, de a valós képhez hozzátartozik, hogy a sikerek nagyobb részét a kétezres évek előtt értük el. Érmet legutóbb 2021-ben Varsóban szereztünk, az Ecseki Nándor, Szudi Ádám kettős lett harmadik, az aranyért 2008-ig kell visszamennünk az időben, Szentpéterváron a Tóth Krisztina, Póta Georgina párosunk lett első, miközben férfi egyesben Gergely Gábor 1978-as, női egyesben Bátorfi Csilla 1986-os aranya óta nem volt Európa-bajnokunk.

Manapság más szelek fújnak az asztaliteniszben, bármennyire is jó lenne, felelősen nem lehet kijelenteni, hogy Linzben egycsapásra visszatérünk a sikerek útjára. Igaz, Harczi Zsolt, a szövetség nemrégiben kinevezett szakmai igazgatója úgy fogalmazott, „szeretném, ha lenne egy dobogós helyünk, és akár több számban is az éremért játszanánk”.

Örömteli lenne, ha a vágya teljesülne, s mi tagadás, vannak is erre utaló jelek. A szervezők elkészítették a torna kiemelését, ezek alapján a hatodiknak rangsorolt Póta Georgina, Sarah de Nutte magyar-luxemburgi női páros valóban esélyesnek tűnik a dobogóra, s ha jó napot fog ki, az Ecseki Nándor, Bálint Bernadett (8.) és az Ecseki Nándor, Szudi Ádám (10.) duó tűzközelben lehet, s a kétszeres Európa-bajnok Póta Georgina egyesben is megvillanhat, ám a felsoroltakon kívül inkább csak a bravúrban, a csodában reménykedhetünk, no meg abban, hogy az új generáció – élükön András Csabával, Lei Balázzsal és a még mindig ide sorolható Hartbrich Leonie-val – mutat annyit, hogy a (közel)jövőt is bizakodva várjuk. A verseny kedden a selejtezővel kezdődik, s a vasárnapi döntőkkel ér véget.

ASZTALITENISZ EURÓPA-BAJNOKSÁG, LINZ

A MAGYAR INDULÓK

Férfiak

Egyes: András Csaba (48. kiemelt), Ecseki Nándor (72.), Lakatos Tamás (74.), Lei Balázs (70.), Majoros Bence (62.), Szudi Ádám (56.)

Páros: Ecseki, Szudi (10.); Lei, Samuel Arpas (magyar, szlovák, 16.)

Nők

Egyes: Bálint Bernadett (81.), Hartbrich Leonie (98.), Póta Georgina (17.)

Páros: Bálint, Hartbrich (31.), Póta, Sarah de Nutte (magyar, luxemburgi, 6.)

Vegyes páros: Ecseki, Bálint (8.) András, Hartbrich (53.)

A CÍMVÉDŐK

Férfiak

Egyes: Dang Qiu (német)

Páros: Mattias Falck, Kristian Karlsson (svéd)

Nők

Egyes: Sofia Polcanova (osztrák)

Páros: Sofia Polcanova, Szőcs Bernadette (osztrák, romániai)

Vegyes páros: Emmanuel Lebesson, Yuan Jianan (francia)