Bálint Bernadett máris főtáblára jutott az asztalitenisz Eb-n

Az utóbbi években egyre nagyobb fordulaton pörgő WTT-sorozat ugyan valamelyest átrendezte a fontossági sorrendet a versenynaptárban, az igazán vaskos pénzdíjakból többnyire csak visszafogottan részesülő európaiak számára az aktuális kontinenstorna még mindig az esztendő egyik kiemelt eseménye. Idén persze a párizsi olimpiáé volt a főszerep, a sikerre éhes európaiaknak viszont legfeljebb az élmény tekintetében vitt mindent, a többségük már Párizsban is tudta, hogy kiemelkedő eredményeket az októberi linzi egyéni Európa-bajnokságon lehet elérni.

A kontinens közvetlen elitje a torna első két napján csak nézőként van jelen az osztrák városban, elvégre a kvalifikáció őket nem érinti. Magyar részről csupán a kétszeres Európa-bajnok Póta Georgina tartozik e kivételezett körbe, 39 éves klasszisunk egyesben és párosban – itt a luxemburgi Sarah de Nutte a partnere – is kihagyhatja a selejtezőt, s csak majd a csütörtökön rajtoló főtáblás küzdelmek során mutatkozik be. A magyar küldöttség további nyolc tagját viszont már kedden asztalhoz szólították, s ahogy az ilyenkor lenni a szokott, a mieink felemás mérleggel zárták a napot.

A legelégedettebb kétségkívül Bálint Bernadett lehet: a 81. helyen kiemelt magyar játékos két előrébb rangsorolt ellenfelet is legyőzött, a lengyel Katarzyna Wegrzyn (35.) és a bolgár Viktórija Persova (79.) elleni sikerrel máris kvalifikált a főtáblára.

Annak ellenére, hogy született egy-két számunkra kellemetlen meglepetés – ide sorolható Majoros Bence (62.) és András Csaba (48.) veresége, előbbi a szlovén Peter Hribartól (65.), utóbbi pedig a görög Konsztantinosz Angelakisztől (84.) kapott ki –, a főtábla kapuja még mindenki előtt nyitva áll, ugyanis a csoportok első két helyezettje jut tovább a következő körbe és játszik a főtáblára jutásért. A buktató legfeljebb ott lehet, hogy a csoportok másodikjai – egy vereséggel ez a hely tűnik reálisnak – csoportgyőztesekkel találkoznak majd, de azért a verseny ezen szakaszában ez még nem jelent feltétlenül megoldhatatlan feladatot.

Az ugyancsak egy-egy győzelemmel és vereséggel álló Szudi Ádám (56.) és Hartbrich Leonie (98.) is az előbbiekhez hasonló helyzetben van, Lakatos Tamás (74.) és Ecseki Nándor (72.) viszont még nem hibázott, igaz ők még csak egy párharcon vannak túl, a fiatal Lei Balázsnak (70.) pedig most még túl erős volt a szerb Dimitrije Levajac (59.), de a folytatásban ő is javíthat.

HARCZI Zsolt, szakmai igazgató: – Jó hír, hogy Bálint Bernadett máris főtáblás, míg a vereségeink közül talán Majoros Bencéé volt a legváratlanabb. Az utóbbi hetekben jó formát mutató András Csaba kellemetlen stílusú görög védőtől kapott ki, de megmaradt az esélye a továbbjutásra, ahogy a többieknek is, ehhez mindenkinek a csoportja két legjobbja között kell végeznie. Éppen ezért fontos nap, igazi vízválasztó lesz a szerda, bízunk benne, hogy a nap végére minél többen ott lesznek a főtáblán.

ASZTALITENISZ

38. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LINZ

Férfiak. Egyes. Selejtező

16. csoport: András Csaba–Tepics (szerb) 3:0 (4, 4, 5)

Angelakisz (görög)–András 3:2 (5, 3, –7, –10, 9)

22. csoport: Lakatos Tamás–Ban (horvát) 3:2 (–10, 2, 9, –7, 9)

24. csoport: Szudi Ádám–Kartuzovs (lett) 3:0 (3, 4, 11)

Putuntica (moldáv)–Szudi 3:1 (7, 9, –7, 10)

26. csoport: Ecseki Nándor–Jarvis (angol) 3:2 (–4, 6, –8, 9, 9)

27. csoport: Levajac (szerb)–Lei Balázs 3:1 (7, –4, 9, 6)

30. csoport: Majoros Bence–Abramov (izraeli) 3:0 (7, 6, 10)

Hribar (szlovén)–Majoros 3:2 (5, –9, 6, –8, 7)

Nők. Egyes. Selejtező

3. csoport: Bálint Bernadett–Persova (bolgár) 3:1 (–7, 10, 9, 7)

Bálint–K. Wegrzyn (lengyel) 3:0 (10, 8, 4)

15. csoport: Jeger (horvát)–Hartbrich Leonie 3:0 (10, 8, 13)

Hartbrich–Rad (spanyol) 3:1 (–9, 9, 9, 8)

Vegyes páros

Selejtező. 1. forduló

Pérez, Zhang (spanyol)–András, Hartbrich 3:2 (–7, –6, 6, 5, 3)