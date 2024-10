Asztaltenisz: lemaradt az Eb-éremről a Póta, De Nutte női páros

A linzi Európa-bajnokság szombat délelőtti programjában női párosban Sarah De Nutte oldalán az éremért lépett asztalhoz Póta Georgina. Ahhoz képest, a hogy magyar, luxemburgi duó erre a versenyre állt össze, két szép győzelemmel a háta mögött várhatta a Natalia Bajor, Tatiana Kukulková lengyel, szlovák duó elleni negyeddöntőt. Póta remek formában van, amit bizonyít, hogy egyetlen magyarként egyesben bejutott a legjobb 16 közé, de a páros azért más műfaj, ott számít az összeszokottság, márpedig az esélylatolgatásoknál ez inkább az ellenfél felé billentette a mérleg nyelvét. Az első játszma is ennek a jegyében telt, Pótáék hiába keresték, nem tudtak fogást találni Bajoron és Kukulkován. A szünet után is hasonló volt a játék képe, ám az ellenfél 7:3-as vezetése után Pótáéknak sikerül 7:6-ra feljönni, de Bajor és Kukulková azonnal időt kért, s ez pont elég volt arra, hogy megtörje a magyar, luxemburgi kettős lendületét. Az elsőnél szorosabban, de ez a játszma is elment, s itt már érezhető volt, hogy innen nincs visszaút. Érmet tehát nem sikerült szerezni, de Póta és De Nutte együttműködése így is biztató volt, kérdés, hogy a későbbiekben láthatjuk-e még együtt őket.

Póta tehát már csak egyesben van versenyben, a késő délelőtti nyolcaddöntőben a spanyol Maria Xiao lesz az ellenfele – ebben a számban a spanyolt a 18., Pótát pedig a 17. helyen emelték ki, azaz izgalmas és minden bizonnyal kiegyensúlyozott összecsapás vár kétszeres Európa-bajnokunkra.

38. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LINZ

Nők. Páros. Negyeddöntő

Bajor, Kukulková (lengyel, szlovák)–Póta Georgina, De Nutte (magyar, luxemburgi) 3:0 (5, 9, 8)