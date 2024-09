Schmitt Pál szerint akár női elnöke is lehet a NOB-nak

Ahogy arról a Nemzeti Sport is beszámolt, a NOB hétfőn tette közé annak a hét jelöltnek a névsorát, akik harcba szállnak a szervezet elnöki posztjáért. A Nemzeti Sportrádió a témával kapcsolatban Schmitt Pált, a NOB tiszteletbeli tagját szólaltatta meg, aki először felvázolta, hogyan zajlik majd a kandidálók meghallgatása, illetve a szavazás.

„Januárban online hallgatjuk meg a hét jelöltet, akiktől azt várjuk, vázolják fel, miképpen képzelik el a nemzetközi olimpiai mozgalmat, a NOB sorsát, mit tartanak a prioritásoknak. Ezt követően a márciusi, görögországi NOB-ülésen kerül sor a titkos szavazásra, így választjuk meg Thomas Bach utódját.”

A jelöltekkel kapcsolatban elmondta, hogy Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke, valamint ifj. Juan Antonio Samaranch, a korábbi NOB-elnök fia, a Nemzetközi Öttusaszövetség és a NOB alelnöke kandidálás várható volt – ám életkoruk miatt akadályokba ütközhetnek, mivel nem tudnák kitölteni a nyolcéves elnöki ciklust, ugyanis még 2030 előtt betöltik a 70. életévüket. Ennek ellenére mindkettejüket esélyesnek tartja, neki Samaranch a favoritja, mert ahogy mondta, felkészült, beszél nyelveket és nagy megbecsülésnek örvend az olimpiai mozgalomban.

Mindeközben azt is üdvözli, hogy három női jelölt is van a mezőnyben, sőt úgy véli, a korábbi kiváló úszót, Kirsty Coventryt is komolyan kell venni.

„Nagy dolog lenne, ha a történelem során először egy nő kerülne a NOB élére” – zárta gondolatait.