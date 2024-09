Átvették egyetemi diplomáikat a Liu fivérek

„Remek érzés, hogy megszereztük a diplománkat, nagyon élveztem a Debreceni Egyetem képzését, a tanárainknak pedig külön köszönet ezért a mérföldkőért” – mondta a vármegyei hírportálnak Liu Shaolin Sándor.

A 2022 óta kínai színekben versenyző kiválóság úgy fogalmazott, nem volt egyszerű az élsportot összekötni a tanulással, de nem egyedi példa az övék, hiszen versenytársai kivétel nélkül egyetemre járnak.

„Jó lehetőségnek tűnt anno Debrecen, korábban sokat jártunk ide versenyekre és tréningezni, már akkor is jól éreztük magunkat. Éltünk a lehetőséggel, nagyon jó döntésnek bizonyult utólag. Az életben folyamatosan tanulni kell, szerencsére erre volt lehetőségünk a cívisvárosban. A tanároknak külön köszönet, nagyon rugalmasak voltak velünk. Most egy hatórás időeltolódásban élünk, de így is sikerült mindent egyeztetnünk. Amikor Debrecenben vagyunk, vannak különóráink, bejárunk az egyetemre” – mondta az egyetemen marketinget tanuló Liu Shaolin Sándor, hozzátéve, hogy a jövőben is a cívisvárosban folytatja a tanulmányait.

Liu Shaoang úgy fogalmazott, hogy mindig is jól érezte magát Debrecenben, s röviden kitért a jövőjére is.

„Rengeteg barátra leltünk itt, maga a debreceni hangulat is örökre megmarad bennünk. Amikor itt versenyzünk, mindig meleg szívvel fogadnak minket. (...) A mentoraink nélkül az elején nem igazán tudtuk volna, hogyan induljunk el, de már akkoriban is segítettek. Az ő érdemük is, hogy ma itt állhatunk. Ha az ember kezében van egy diploma, az mindig jó jel, hiszen a sportolók pályafutása is véges. Edző biztosan nem leszek, de sok más érdekel ezen kívül, az sem zárnám ki, hogy a sportban fogok dolgozni” – mondta Liu Shaoang.