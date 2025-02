Téli EYOF: rögtön két érmet szerzett a magyar csapat!

Fantasztikusan küzdöttek! A hétfői, 1500 méteres verseny után nem voltak elégedettek, de ez inkább dacot szült bennük, és kedden magabiztosan léptek jégre. Futamról futamra hozták, amit tudnak. Így értékelte a rövidpályás gyorskorcsolyázóink második versenynapját Mátyus-Lajtos Szandra sportágvezető, aki egyrészt kiemelte a felkészítő edzők munkáját, másrészt pedig elárulta: a vegyes váltónk is nagyon jól összeállt a középdöntőre.

De menjünk sorban! Először ugyanis az 500 méteres versenyeket rendezték a batumi jégcsarnokban, ahol néhány pillanatig élt a remény, hogy két magyar lány is dobogóra állhat, mivel Kiss-Gebora Flóra elsőként, Z. Molnár Natasa pedig harmadikként szelte át a célvonalat. Csakhogy az utolsó előtti körben támadt egy kis lökdösődés, amelynek Kiss-Gebora is résztvevője volt, úgyhogy miután visszanézték a versenyt, a bírók úgy döntöttek, kizárják a magyar lányt. Így Z. Molnár Natasa ezüstérmet szerzett.

„Volt egy rizikós előzésem, de nem nagyon volt más lehetőségem, mert a francia lány ott jött mellettem, és ha én nem próbálom megelőzni az ukránt, ő lökött volna fel. Úgy voltam vele, mindent vagy semmit… Ez lett a vége” – mondta Kiss-Gebora, aki küzdőszellemből jelesre vizsgázott ezen a napon.

Z. Molnár Natasa elárulta, jobban örült volna annak, ha két magyar állhat a dobogón, de persze, azért így is hatalmas élményt jelentett a 19 tagú küldöttség első érmét megszerezni.

Z. Molnár Natasa (Fotó: MOB-Média/Szalmás Péter)

„Jó kis nap volt: robbanékonynak éreztem magam, pörgött a lábam – értékelt Z. Molnár. – A futamok végére elfáradtam, és alig volt időnk pihenni két menet között, de próbáltam végig koncentrált maradni. Az elődöntő előtt összerúgtam valakivel, úgyhogy kicsit izgultam, mert a korcsolyámnak nem volt sok éle, de megcsináltam, bejutottam a döntőbe. Ott meg mentem, ahogy tudtam: próbáltam védeni a pályámat, és bár ebben a futamban is benne lett volna az arany, ez most így jött ki, és ennek is örülök.”

A fiúk 500 méteres versenyében Kun Bence Benedek B-döntőbe jutott, míg Árendás Mihály az A-döntőbe.

„Szeretem az ötszáz métert, csak az ötszáz méter nem szeret engem – mondta Kun. – A negyeddöntőben kétszer is szabálytalankodtak ellenem, következmény nélkül, de továbbjutottam. Az elődöntőben azonban fejben teljesen szétestem, nagyon sajnálom, ilyen még sohasem történt velem. A B-döntőben aztán megtettem, amit tudtam, és második lettem.”

Az A-döntőben Árendás Mihályért szoríthatott a maroknyi magyar különítmény, amely szülőkből, szakemberekből és az olimpiai bizottság munkatársaiból állt, és a lelkes biztatásnak, no meg Misi elképesztő elszántságának bronzérem lett a jutalma.

„Nagyon örülök ennek a bronzéremnek, meglett az eredménye annak, hogy a nap elejétől kezdve a maximumot próbáltam kihozni magamból – nyilatkozta Árendás. – Furcsa, mert nem gondoltam, hogy pont ötszázon jön össze az érem, hiszen nem ez a táv az erősségem, de így talán még jobb! A döntőben a rajt után kicsit lemaradtam, de a futam végére szépen fel tudtam zárkózni az első kettőre, a célban pedig bár összegabalyodtam az egyik ellenfelemmel, a csuklómon esett karcolásért kárpótolt az EYOF-érem!”

És ha a két érem még nem lett volna elég az ünneplésre, vegyes váltónk megjavította a saját rekordját az elődöntőben, ahonnan elsőként jutott tovább. A fiatalok elmondták: igazán együtt volt a csapat, mindannyian beletették a maximális energiát ebbe a futamba, szépek voltak a váltások, ez optimizmusra ad okot a szombati döntő előtt, ahol a hollandok, a törökök és a franciák lesznek a mieink ellenfelei.

Sífutásban a klasszikus stílus szerepelt az „étlapon” ezen a napon: a lányoknál Bere Johanna Zója 55., a fiúknál Ferbár Csongor a 64. helyen végzett. Mindketten teljesen kifutották magukat, és egyetértettek abban, hogy a legnagyobb nehézséget az 1700 méteres tengerszint feletti magasság jelentette.

„Rég futottam ki magam ennyire, de az is lehet, hogy soha – mondta Bere a célban. – Az emelkedőkön nagyon elfáradtam, de tudtam tartani a ritmust, és a technikám sem esett szét. Egyetlen másodpercre sem lehetett megpihenni, hiszen még a lejtők is technikásak voltak, figyelni kellett, hogy ne essünk el. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, nagyon sokat készültem az EYOF-ra, jólesett a versenyzőtársaim biztatása, átlendített a holtpontokon.”

Ferbár Csongor az első körét jónak ítélte, a másodiktól azonban érezte, hogy fogy a lendület. „Ezerhétszáz méter magasan vagyunk, ez eléggé megcsapott, de kifutottam magam, ami erre volt elég ebben az erős mezőnyben – mondta Ferbár. – A magaslat miatt ez volt a legnehezebb pálya, amin valaha versenyeztem, de nagyon sokat tanultam ezen a napon.”

Alpesi síben a lányok óriás-műlesikló számában Szalay Laura képviselte a magyar színeket, ám az első futamot sajnos nem fejezte be (kicsúszott az egyik kapunál), úgyhogy műlesiklásban javíthat.

A snowboard freestyle slopestlye számában két kvalifikációs futamot tartottak ezen a napon, ezek eredménye alapján alakult ki a 12 fős döntő mezőnye, amelybe sajnos a két magyar versenyző, Diószegi Bence és Kádár János Dominik nem jutott be. Utóbbinak sajnos egyik csúszása sem alakult jól, mert az első futamban eltört a kötése, ami teljesen kizökkentette.

„Az első menetben eltört a kötésem, úgyhogy nyilvánvalóan nem sikerült jól mennem, pedig az edzéseken végig nagyon jól éreztem magam, számítottam egy jó eredményre – mondta Kádár. – A második futamon új deszkával álltam rajthoz, nem tudtam, hogy fog viselkedni, ez teljesen kizökkentett a koncentrációból, aminek meg is lett az eredménye. Sajnálom, mert egyébként nagyon tetszik az EYOF, nagyon jó, hogy más sportágak képviselőivel együtt tudunk itt versenyezni.”

Diószegi Bencének az első köre nem úgy sikerült, ahogy tervezte, a másodikban azonban sokat javított, és a tizenharmadik helyet szerezte meg, ám sajnos a döntőbe így sem jutott be, mert összesítésben a 24. helyen végzett.

„A második kör már elfogadható volt, de lehetett volna még jobb is – mondta Diószegi. – A pálya elég nehéz volt, de nekem nagyon tetszett, és maga az esemény is. A magyar csapat nagyon jól összekovácsolódott, és a külföldiekkel is sikerült barátságokat kötni.”

XVII. TÉLI EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL, BAKURIANI

Rövidpályás gyorskorcsolya

500 m

Lányok: 1. Isra Gharsallaoui (francia) 45.994, 2. Z. Molnár Natasa (magyar) 0.108 mp h., 3. Khokhelko (ukrán) 0.283 mp h., …5. Kiss-Gebora Flóra (magyar)

Fiúk: 1. Filippo Pezzoni (olasz) 43.420, 2. Izbiki (lengyel) 0.023 mp h., 3. Árendás Mihály (magyar) 0.135 mp h., …7. Kun Bence Benedek (magyar)

Alpesi sí

Óriás műlesiklás, lányok: 1. Lara Bianchi (svájci) 1:39.55, 2. Giaretta (olasz) 1:40.82, 3. Oveland (norvég) 1:41.21, … Szalay Laura kiesett.

Sífutás

Klasszikus stílus

Lányok (5 km): 1. Malva Nisen (svéd) 14:48.7, 2. Breniaux (francia) 32.0 mp h., 3. Cantieni (svájci) 33.5 mp h., …55. Bere Johanna Zója (magyar) 4:53.5 p h.

Fiúk (7.5 km): 1. Daniel Pedranzini (olasz) 19:45.0, 2. Vuorela (finn) 16.9 mp h., 3. Lafrasse (francia) 32.1 mp h., …64. Ferbár Csongor (magyar) 5:10.3 p h.

Snowboard freestyle

Slopestlye, fiúk, kvalifikáció: 1. Oliver Stastny (cseh) 84.5 pont, 2. Hasler (svájci) 82.00, 3. Zuercher (svájci) 80.25, …24. Diószegi Bence (magyar) 26.00, …33. Kádár János Dominik (magyar) 2.75