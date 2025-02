Rövid pályás gyorskorcsolya: Nicky Gooch lett a válogatott vezetőedzője

A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség a honlapján bejelentette: Nicky Gooch a női sor után a férfiakért is felel, vagyis a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott a korábbi olimpiai bronzérmes (1994-ben Lillehammerben ötszáz méteren lett harmadik) irányításával készül a milánói játékokra.

„Nagy megtiszteltetés, hogy lehetőséget kaptam, ám ez egyben jóval nagyobb kihívás számomra, hiszen eddig a női csapatot irányítottam, most már a férfiakra is én figyelek – idézte Nicky Goochot a szövetség honlapja. – Nincs sok időnk, és nagyon kemény munka vár ránk, hogy felkészüljünk az olimpiára. A megtiszteltetés és a kihívás mellett a vezetőedzői szerepkör egyben egy szép lehetőség is a számomra, szeretnék élni vele, ne feledjük, éppen egy év múlva Milánóban leszünk – ismét.”

Azért ismét, mert péntektől vasárnapig az olasz város ad otthont a World Tour-sorozat hatodik, utolsó állomásának, és a csapat hétfő óta már a helyszínen készül a versenyre.

A férficsapatot eddig Bánhidi Ákos és Csul Von Eric Lee irányította – maradnak ők is a szövetség kötelékében.

„A két honosított dél-koreai fiú, a gyorskorcsolyázó Kim Minseok és a short trackes Moon Wonjun menedzselése, irányítása, segítése nagyon sok feladatot ró Ericre, számunkra pedig fontos, hogy a két versenyző minél jobb legyen, így Eric, bár kiváló edző és videóelemző, a jövőben leginkább ebben a feladatkörében dolgozik. Ahogyan eddig is, úgy ezentúl is ott leszek a jégen, dolgozom edzőként is a csapat mellett” – mondta el Bánhidi Ákos, aki már eddig is a szövetség gyorsasági ágazatának vezetője volt.