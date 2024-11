Rp. gyorskorcsolya: ötödik a női váltó a montreali WT-viadalon

A rövid pályás gyorskorcsolya minden szépségét felvonultatta a női váltók mindkét elődöntője a World Tour-sorozat második állomásának második napján Montrealban.

Minket persze leginkább a második futam érdekelt, hiszen abban futott, mégpedig Jászapáti Petra, Somogyi Barbara, Somodi Maja, Kónya Zsófi összetételben női csapatunk, és egyébként már éppen a harmadik pozícióban (az első két hely ért döntőt), közel a kínaiakhoz és a kanadaiakhoz, amikor tíz körrel a vége előtt Kónya Zsófia lábát hátulról szó szerint elkaszálta a lengyel ellenfele – az eséssel elszálltak a finálés remények.

Aztán meg foghattuk a fejünket, mert nem sokkal később kicsúsztak a kanadaiak, s bár még várt ránk a futam utáni videózás, a lengyelek akasztása egyértelmű volt, így mégiscsak közel került a finálé, illetve közel került volna, ha a kanadaiak nem gyorsabbak, s nem rendezik a soraikat hamarabb, mint a mieink…

De rendezték, így aztán hiába zárták ki a lengyeleket, a mieink csak a harmadik helyre léptek fel, az meg B-döntőt ért, míg Kanada nevető harmadikként végül második lett, így futhatott a fináléban.

Az új érában, vagyis az immár World Tour nevet viselő sorozatban a szervezők szabják meg az adott viadal programját, Montrealban pedig szombaton a női mezőnyben az 1000 méter mellett váltóban avattak győztest, így aztán az elődöntő után fél órával máris jöttek a finálék – elsőként a B-döntő, benne Magyarországgal, Japánnal és Kazahsztánnal, nálunk pedig a Kónya Zsófiát váltó Sziliczei-Német Rebekával.

Ha azt írtuk fentebb, hogy az elődöntő bemutatta a short track sajátosságait, akkor ezt elmondhatjuk a B-döntőre is: egy öldöklő és hullámzó küzdelmet felmutató 3000 métert produkált a három csapat, vezetett mindegyik, s volt harmadik is mindegyik. Az utolsó két kör hozott két szorosabb kontaktust is, ebből a másodikat szabálytalannak ítélték a bírók, így a jégen elsőként célba érő japánokat kizárták, a mieink pedig másodikból elsők lettek, ez pedig az összesítésben az ötödik helyet éri.

A váltót a némi szerencsével döntőbe jutó házigazdák nyerték meg.

Az egyéni távokon férfi 1500 méteren az elődöntőben Nógrádi Bence rajtolhatott a mieink közül: a nyolc indulós futamában a hatodik lett, ez összesítésben a 18. helyet jelenti a számára. A számot a kanadai William Dandjinou nyerte – a férfiaknál ezen a napon még ötszázon osztottak érmeket, ott az aranyat a szintén kanadai Steven Dubois szerezte meg.

A nőknél Jászapáti Petra a reményfutamokból küzdötte vissza magát 1000 méteren a legjobbak közé, a negyeddöntőből viszont nem tudott továbblépni, így itt a 16. helyen végzett, a legjobbnak ezen a távon a dél-koreai Csoj Min Dzseong bizonyult.