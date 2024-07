Igazán sportos fesztivál az EFOTT

Július 10. és 14. között immáron 48. alkalommal rendezték meg az EFOTT fesztivált, a sukorói szabadstrand és környéke ismét megtelt élettel. Egy ilyen rendezvényen természetesen a koncertek és a bulizás van a fő központban, a nappali időszakban azonban rengeteg színes programmal várták az érdeklődőket, ezek a lehetőségek pedig a sport területén is színes skálán mozogtak. Az EFOTT UNIversumban a fesztiválozók többek között beléphettek a ringbe egy-két kesztyűzés erejéig, aki az evezés érzését akarta átélni, ergométereken megtehette ezt, de felvonult a sportsátorban a squash, a muaythai és a honvédelmi sportszövetség támogatásával a lövészet is.

Ha már nyár és vízpart, a meleg ellenére teli volt a strandröplabda-, valamint a strandkézilabda-pálya is, de a teqball szerelmesei sem unatkoztak. A versenyzés örömére is figyeltek a szervezők, ugyanis szombaton dartsversenyt tartottak, ahol az első két helyezett egy-egy három órás darts oktatást nyert Székely „Penge” Pál és Jehirszky György magyar bajnokok támogatásával. A rekkenő hőségben a jégkorong szerelmesei sem maradtak hoppon, hiszen a Magyar Jégkorongszövetség és a Hydro Fehérvár AV19 szervezésében street hoki bajnokság is zajlott mindennap, a mérkőzésekre egy-egy válogatott jégkorongozó is kilátogatott.

Ha ez még nem lenne elég, mivel egy fesztivál közösségi élmény, mint minden évben, ezúttal is szerepet kapott a közösségi sportolás is, Székesfehérvárról indulva bringával érkeztek Sukoróra a fesztiválozók a Tekerj az EFOTT-ra jeligére. Egy biztos, ha minden sportág legalább tíz új érdeklődőt bevonzott, a magyar sport mindenképpen nyert vele.