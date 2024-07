Három éremmel elégedett lenne a vívók kapitánya Párizsban

Boczkó Gábor a felkészülés legfontosabb szakaszának zárultával a hunfencing.hu oldalon úgy nyilatkozott: „Azzal kezdeném, hogy a munkát tisztességgel elvégeztük, aztán hogy ebben a roppant erős és kiegyenlített mezőnyben ez mire elég, azt nagyon nehéz megjósolni.”

Hozzátette: előrelépés Tokióhoz képest, hogy az akkori három magyar csapat közül csak a férfi kardozóké volt reálisan éremszerzésre esélyes – az egyébként harmadik lett -, most viszont szerinte mindhárom együttes – a férfi kard- mellett a női kard- és a férfi párbajtőr-válogatott is „odaérhet”.

„Az egyéni verseny szinte megtippelhetetlen, de itt is több fegyvernemben az esélyesek között szerepelünk. Három éremmel elégedett lennék úgy, hogy egyaránt legyen benne csapat és egyéni medál” – szögezte le.

Háromhetes edzőtáborozás ért véget pénteken, a kardozók Balatonbogláron, a párbajtőrözők Pécsen fejezték be a felkészülést, míg a két egyéni kvótás tőröző külföldi helyszíneken zárta le a párizsi versenyt megelőző, utolsó előtti szakaszt, és már csak a finomhangolás van hátra – számolt be róla a magyar szövetség oldala.

„Kezdjük a legfontosabbal: mindenki egészséges, bokasérülése után Szatmári András is teljes értékű munkát végez. Úgy gondolom, hogy változatos, céltudatos, modern edzésmunka folyt valamennyi helyszínen, és a hangulatot is nagyon jónak találtam. A magam részéről kijelenthetem: nagyon várom az olimpiát és remélem, a versenyzők is ugyanígy vannak ezzel” – fogalmazott Boczkó Gábor.

A kapitány arról is beszélt, hogy megvan a helyük az olimpiai faluban és nagyon jó a szövetség kapcsolata a Magyar Olimpiai Bizottsággal.

„Mi igyekszünk reális dolgokat kérni tőlük, ők pedig igyekeznek minden kérésünket teljesíteni. Az első csoportunk csütörtökön repül majd Párizsba, majd pénteken és szombaton is utazik egy turnus. Mindenki két nappal a versenye előtt érkezik a helyszínre, természetesen a csapatindulók a fegyvernemmel tartanak” – árulta el.

A versenyzőként, illetve vezetőként a hatodik olimpiájára készülő Boczkó Gábor azt is elmondta, nem javasolták a vívóknak, hogy részt vegyenek a megnyitó ünnepségen. Vannak, akik másnap már vívnak, az esetükben ez nem is lehetett kérdéses. A párizsi ünnepség ráadásul a szokásosnál is hosszabb lesz, vélhetően nyolc-tíz órás elfoglaltságot jelent majd péntek délután és este, márpedig vívásban az egyéni versenyek szombattól hétfőig tartanak, így nem lenne szerencsés bevállalni ezt az igénybevételt.

A nyári játékokra 15 magyar vívó utazik.