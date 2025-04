Szilágyi Áron visszatér a pástra Szöulban

FOLYTATÓDIK A VERKLI, mármint a felnőtteknek, ők ugyanis némi pihenőhöz jutottak a korosztályos világversenyek árnyékában.

Persze a kijelentés csak azokra igaz, akik nem versenyeznek itt is, ott is, és persze a pihenő sem jelent(ett) leállást, mindössze némi nyugalmat a tekintetben, hogy itthon készülhetnek legjobbjaink a szezon hajrájára.

A sort csütörtökön Vancouverben nyitják meg a tőrözők, bár az ő kezdésük az időeltolódás miatt jó eséllyel „összecsúszik” a kardozók szöuli rajtjával – előbbi helyszínen világkupa-, utóbbin Grand Prix-viadalt rendeznek, ennek csak annyiban van jelentősége, hogy a GP-ken nincs csapatverseny.

„Felemásan sikerültek az utánpótlásversenyeink, a korábbi évekhez képest talán visszafogottabb volt a szereplésünk, de szerencsére azért volt arany az érmek között – összegzett röviden Boczkó Gábor szövetségi kapitány. – Vannak hiányosságaink, tanulni kell belőlük, és lehet, hogy a jövőben a fiatalok kevesebb versenyen fognak indulni, mert valamin biztos, hogy változtatni kell. A sok utazással és versenyzéssel háttérbe szorult némiképp a válogatott és a műhelymunka, a sportág bázisa pedig kiszélesedett, sokat kell dolgozni a jó eredményekért.”

A kapitány utóbbi kijelentését egy az egyben átültethetjük a felnőttmezőnyre is, bár mindenkit óva intenénk attól, hogy például Szöulban rögtön kimagasló eredményt várjon el a szeptemberi műtéte után visszatérő Szilágyi Árontól – a társak ettől persze vívhatnak remekül…

„Csodát valóban ne várjunk – erősítette meg felvetésünket Boczkó Gábor. – Áron makacs sérüléssel küzdött, ez még most is csak gyógyulófélben van, de alázatát mutatja, hogy ott akar lenni a társakkal már Szöulban is. A kihagyott versenyek miatt visszacsúszott a világranglistán, így csoportkört is kell vívnia a GP-n, de ettől nem féltem őt.”

A nőknél Pusztai Liza és Szűcs Luca továbbra is kiemeltként várhatja a szöuli GP-viadalt, mindkettejük esetében kifejezetten kemény és céltudatos edzésmunkáról számolt be a kapitány, és bizakodóan jegyezte meg: „Előbb-utóbb várhatjuk, hogy elsüljön a kezük.”

Battai Sugár Katinka csípője továbbra sem százszázalékos, de természetesen indul a szöuli viadalon, akárcsak a világversenyeken idén biztos csapattag Katona Renáta is.

A tőrözők Vancouverben először találkoznak: a város korábban ezt a fegyvernemet még nem látta vendégül – Kanada írja az újkori történelem első fejezetét, mégpedig oly módon, hogy a felnőttek között is visszatérnek az orosz csapatok a pástra.

„A junior-világbajnokságon előfordult, hogy a ranglistavezető Egyesült Államok megkapta az oroszokat, utóbbiak nyertek – mesélte a kapitány. – A rangsor végéről indulnak az oroszok, valamelyik csapat rosszul fog járni, reméljük, nem mi leszünk azok…”

Vancouver egyébként Lima helyére ugrott be; hogy kedves város lesz-e számunkra, kiderül vasárnap: ahogyan már jó ideje, a csapatversenynek ezúttal is kiemelt a jelentősége a jövőt illetően.