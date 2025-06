Boczkó Gábor: A négy érem jó eredmény

– Hétfőn véget értek az egyéni küzdelmek Genovában, keddtől következnek a csapatok. Elégedett az eddig történtekkel?

– A négy érem nagyon jó eredmény, kár, hogy az arany nem sikerült. Szilágyi Áron közel járt hozzá, sajnos, ebben az itteni körülmények, leginkább a két teremben uralkodó meleg is meggátolta őt, bevallotta, ez is hozzájárult ahhoz, hogy elfáradt.

– Viszont az első két napon csak az szerezhetett Európa-bajnoki aranyat, aki a négy között magyar vívót vert meg.

– Ez kétségkívül jól hangzik, ugyanakkor nem jelent valójában semmit. Az örömteli, hogy Áront leszámítva azok jutottak el a dobogóig, akik év közben is jó formát mutattak.

– Ez a hétfőre nem igaz, hiszen például Muhari Eszter kikapott a nyolcaddöntőben. Az ő teljesítményét hogyan értékeli?

– Azért az olasz ellenfele nem ügyetlen vívó, ezt mondjuk ki, bár az is kétségtelen, hogy Eszter odaérhetett volna az érmesek közé, hiszen mára egyértelműen a női párbajtőrözők meghatározó egyéniségévé nőtte ki magát. Sajnos, az egyéni versenyen fáradtnak tűnt, nem mutatott olyan kirobbanó formát, mint év közben. De hétfőn is született szép magyar siker, hiszen éveken keresztül elmaradtak a jó eredmények férfi tőrben, ezúttal viszont Dósa Dániel és Szemes Gergő is a nyolc közé jutott.

– Kedden a csapatversenyekkel folytatódik az Európa-bajnokság – vajon folytatódik a magyar éremtermelés is?

– Nagyon jó lenne, ha még két-három érmet szereznének vívóink, de nem lesz könnyű, hiszen bár nincs annyi csapat, mint, mondjuk, egy világkupa-viadalon, de a mezőny sűrű. Ráadásul az oroszok visszatértével csak nehezebbé vált a helyzet – női tőrözőink egy ágra is kerültek velük. Bízom további érmekben, de még fontosabb, hogy azt lássam, küzdenek a versenyzőink, kiadnak magukból mindent, s ha ez dobogós helyezéssel is párosul, akkor jó, de nem feltétlenül ebben mérünk mindent.

VÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, GENOVA

Június 17., kedd

Csapat, női tőr (Magyarország: Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Nekifor Erika, Pásztor Flóra), 9; férfi kard (Magyarország: Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron), 10; 3. helyért, 15.30; döntők, 17.30