Boczkó Gábor: Egy aranynak is nagyon örülnék

– Tavaly olimpiát rendeztek, két éve Milánóban volt legutóbb világbajnokság: ott három arannyal és egy bronzzal zárt a magyar csapat – ha ezt papíron ön elé teszem, aláírja?

– A négy érem hatalmas teljesítmény, a köztük három arany még nagyobb eredménynek számít, én Tbilisziben egynek is nagyon tudnék örülni – válaszolta Boczkó Gábor, a vívók szövetségi kapitánya. – Ezt nem azért mondom, mert pesszimista vagyok, ráadásul ezúttal is vannak esélyeink akár egyéniben, akár csapatban, ám az a milánói egy különösen fontos világbajnokság volt, hiszen Párizs előtt jártunk, és a kvalifikáció szempontjából dupla jelentőségű volt az a verseny. De a Tbilisziben kedden kezdődő is világbajnokság lesz, vagyis az év fő eseménye, ezért aztán nagyon fontos, hogy odategyük és megmutassuk magunkat. Azt hiszem, az eredmények korántsem lesznek hasonlóak, mint Milánóban voltak, bár nagyon bizakodóak vagyunk – látni kell azért azt is, hogy ahogyan máshol, úgy nálunk is sok minden (át)alakulóban van.

– A párizsi kvalifikációt említette: három együttesünk, a női párbajtőr- és a két tőrcsapat nem jutott ki az olimpiára, nekik különösen fontos a mostani világbajnokság, hiszen pont nélkül indulnak, ám jó szereplés esetén az ősztől már kedvezőbb helyekről kezdhetik a világkupa-sorozatot s így a ranglistapontok gyűjtögetését.

– Tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb feladatunk Tbilisziben. Csak az olimpián fegyvernemenként induló nyolc-nyolc csapat kapott pontot, a többiek nulláról indulnak a vébén, vagyis tulajdonképpen bármennyi pont megszerzése előrelépést hozhat, akár óriásit is – egy ötödik, de egy tizedik hely is nagyon hasznos tud lenni a jövő szempontjából, hiszen az ágak alakulásával talán elkerülhetjük, hogy túlságosan hamar kerüljünk össze egy-egy erős együttessel a versenyeken.

– Pont nélkül indulnak az oroszok is – semleges zászló alatt. Az ő visszatérésük mennyiben rendezi át az erőviszonyokat?

– A férfi párbajtőr kivételével, amelyben egyetlen vívó tért vissza a Tokió előtti időkből, de már ő sem olyan formában, mint amilyenben akkor volt, az összes fegyvernembe visszajöttek a meghatározó versenyzők – itt top tízes, ám mindenképpen a kiemeltek, vagyis a legjobb tizenhatba tartozó vívókról beszélünk. A női kardra ez különösen igaz, hiszen a tokiói aranyérmes gárdából Szofja Pozdnyakova kivételével mindenki visszatért. Azért ez nem lesz egyszerű… Férfi tőrben szintén nagyon erősek, sőt azt gondolom, abban a legerősebbek, rendeztek a szezonban olyan világkupa-viadalt, amelyen a hatvannégy között kilenc orosz volt, a nyolcban meg kettő vagy három. Erős az utánpótlásuk is, úgyhogy biztosan „felbolygatja” a visszatérésük az erőviszonyokat. Jó is, hogy már most látjuk, mennyire, a kvalifikációs időszakban már nem nagyon férne bele az alkalmazkodás.

– Mindezek függvényében mikor lesz elégedett a vébé végén?

– Bizakodó vagyok, a csapat jó és összetartó a társaság. A napi forma és a körülmények fognak dönteni. Nagyon nem örülök, hogy változott a program, mert a legkevésbé sem versenyzőbarát, hiszen öt nap alatt négy versenyt kell vívni a selejtezőkkel együtt. Amellett, hogy ez nagyon fárasztó, mert biztosan az lesz, majdhogynem kivitelezhetetlen, hiszen minden egyes nap bemelegíteni, ráhangolódni nem lehet ugyanúgy, egyszerűen nem lehet négy napig csúcsformában vívni. Mégis megpróbáljuk, s bízom abban, hogy a csapat tisztességesen helytáll, és kihozza magából a maximumot Tbilisziben.

VÍVÁS, VILÁGBAJNOKSÁG, TBILISZI

A program

Július 22., kedd

Női párbajtőr (Dékány Kinga, Gnám Tamara, Nagy Blanka), férfi tőr (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely), egyéni, selejtező

Július 23., szerda

Női párbajtőr (Muhari Eszter), férfi tőr, egyéni, 64-es tábla

Július 24., csütörtök

Női tőr (Kondricz Kata, Nekifor Erika, Wolf Eszter), férfi kard (Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron), egyéni, selejtező

Július 25., péntek

Női tőr (Pásztor Flóra), férfi kard, egyéni, 64-es tábla

Női párbajtőr (Magyarország), férfi tőr (Magyarország), csapat, selejtező a nyolcaddöntőig

Július 26., szombat

Női párbajtőr, férfi tőr, csapat, a nyolcaddöntőtől

Férfi párbajtőr (Nagy Dávid), női kard (Katona Renáta, Pusztai Liza), egyéni, selejtező

Július 27., vasárnap

Férfi párbajtőr (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Siklósi Gergely), női kard (Battai Sugár, Szűcs Luca), egyéni, 64-es tábla

Női tőr (Magyarország – Nekifor Erika helyett Lupkovics Dóra), férfi kard (Magyarország – Szatmári András helyett Gémesi Csanád), csapat, selejtező a nyolcaddöntőig

Július 28., hétfő

Női tőr, férfi kard, csapat, a nyolcaddöntőtől

Július 29., kedd

Férfi párbajtőr (Magyarország – Nagy Dávid helyett Keszthelyi Zsombor), női kard (Magyarország), csapat, selejtező a nyolcadöntőig

Július 30., szerda

Férfi párbajtőr, női kard, csapat, a nyolcaddöntőtől

Az előzetesen kiadott menetrend szerint mindennap 7 órakor kezdődik a program, a pontos kezdés mindig az előző nap estéjén derül ki.