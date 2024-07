Fesztiválhangulatban ért véget az Európai Egyetemi Játékok

„A szakembereknek nyilván számít az eredményesség, sportot szerető emberként, egyetemi vezetőként nekem is fontos, de nem ez volt az elsődleges, sokkal inkább a közösségi élmény. A mérkőzéseket látva még én is meglepődtem a színvonalon, viszont több sportolónak utánanéztem, és kiderült, válogatott játékosok is érkeztek – mondta a Nemzeti Sportnak Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja. – Azért pályáztunk a rendezésre, hogy az európai egyetemek hallgatói megismerjék hazánkat, és jó érzésekkel távozzanak – a visszajelzések alapján így is történt. Hiszünk az egyetemi sportban, nem véletlenül kezdtük el húsz éve azt a sportstratégiai fejlesztést, aminek köszönhetően a nyugati intézmények vezetői is elismerően beszéltek a körülményekről.”

Az utolsó napokra is maradt energiájuk a résztvevőknek, a Dóczy utcai sportcampuson ragyogó hangulatban játszottak a kézilabdázók és a strandkézilabdázók. A csarnok lelátója csordultig megtelt, a fiatalok minden gólnak hangosan örültek, a mérkőzések szünetében pedig a kabalahiúz okozott derültséget, amikor kapura lövéssel próbálkozott. Eközben a homokon egymást érték a meccsek sötétedésig, a hangszórókból bömbölt a zene, a lelátón ülő sporttársak vereség után is ugráltak, énekeltek, hullámoztak. Különleges helyszín volt a Főnix Aréna is, amelyet ezúttal a tollaslabdázók vettek birtokba, egyszerre hat pályán zajlottak a küzdelmek.

„Mivel az elmúlt tíz-tizenkét évben nagyon sok minden épült, infrastrukturálisan nem kellett semmit csinálnunk a rendezvényre, viszont szervezési oldalról nagy kihívást jelentett, hogy biztosítsuk több ezer sportoló és kísérőik szállását, étkeztetését, szórakozását – hangsúlyozta Bács Zoltán, aki sikeresnek értékelte a rendezést. – Nagyon sokat beszélgettünk külföldi vezetőkkel, nagyon felemelő érzés, hogy követendő példaként tekintenek ránk. Annak idején az amerikai modellből indultunk ki, vonzó a fiataloknak, hogy az oktatást a sporttal, a kultúrával és a közösségi élettel ötvözzük. Az Európai Egyetemi Játékoktól függetlenül a Campus Sportfesztivált is megrendeztük, úgyhogy a napokban több mint kétezren sportoltak nálunk.”

A versenyekhez különböző kísérő programok is kapcsolódtak: a labdarúgó Eb-döntő közös meccsnézése spanyol fiesztába torkollott, a debreceni és a miskolci strandon is csobbanhattak a résztvevők, szerda este pedig a Campus Fesztivál első napján látványos záróünnepséggel ért véget a hazai rendezésű Európai Egyetemi Játékok.