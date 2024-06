Vasárnapi sportműsor: a Győr döntőt játszik a női kézilabda BL-ben; kezdődik a rájátszás az NB III-ban

JÚNIUS 2., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB III

RÁJÁTSZÁS A FELJUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Békéscsaba 1912 Előre (Tv: M4 Sport)

16.00: Putnok FC–Szentlőrinc SE

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

17.00: Metz–St.-Étienne

OLASZ SERIE A

A 29. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Sport2)

OLASZ SERIE B

RÁJÁTSZÁS A FELJUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

20.30: Venezia–Cremonese

MINIFOCI

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZARAJEVÓ

19.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-sorozat

18.00: Stockholm (benne: 18.15 – női 100 m, Takács Boglárka) (Tv: M4 Sport)

Budapest-bajnokság

14.00: 2. nap, Ikarus BSE atlétikai pálya

AUTÓSPORT

Ferrari Challenge, Trofeo Pirelli

15.00: 2. futam, Balaton Park Circuit (Tv: Sport2)

IndyCar

18.00: 7. állomás, Detroit, futam (Tv: Arena4)

NASCAR Cup Series

21.30: 15. futam, Madison (Tv: Arena4)

GOLF

PGA TOUR

21.00: Canadian open, Hamilton, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KETRECHARC

MMA

20.00: Hexagone MMA 17, Párizs (Tv: Match4)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

A 3. helyért

15.00: Team Esbjerg (dán)–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Döntő

18.00: Győri Audi ETO KC–SG BBM Bietigheim (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

MOTORSPORT

MOTOGP, OLASZ NAGYDÍJ, MUGELLO

10.45: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.00: Moto2, futam (Tv: Arena4)

13.15: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

ÖKÖLVÍVÁS

Olimpiai kvalifikációs torna, Bangkok

8.00 és 13.30: 10. nap – benne: 54 kg, kvótamérkőzés (Lakotár Hanna)

RALI

Szardínia rali, a vb 6. futama, Alghero

RÖPLABDA

Női Európa-liga, ezüst divízió, csoportkör

18.00: Magyarország–Finnország, Érd Aréna (Tv: M4 Sport+)

TENISZ

Roland Garros, Párizs

11.00: férfi és női egyes (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TOLLASLABDA

8.00: Világsorozat, Singapore Open (Tv: M4 Sport)

UFC

6.00: UFC 302, Iszlam Mahacsev–Dustin Poirier, Newark (Tv: Sport1)

ÚSZÁS

Mare Nostrum, 3. állomás, Monte-Carlo

8.30: előfutamok

16.30: döntők

A SPORTRÁDIÓ MŰSORA

12.00: Műsorvezető: Szabó Szilárd

Női kézilabda final four – döntős a Győr

13.00: Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Vendégünk Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje

14.00: Műsorvezető: Suba Kata

Vendégünk a budapesti rg Európa-bajnokságon ezüstérmes Pigniczki Fanni és edzője, Gelle Noémi

15.00: Műsorvezető: Szabó Szilárd

Vendégünk Varga Dániel, az OSC pólócsapatának edzője, aki a következő idénytől már a BVSC-t irányítja

Hazafutás, műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Suba Kata

16.00: Labdarúgó BL-döntő után: Dévai Márk (Real Madrid szurkolói egyesület), Szöllősi György és Smahulya Ádám (Nemzeti Sport)

17.00: Középpontban a magyar labdarúgó-válogatott: Juhász Roland, László Csaba, Adorján Krisztián. A női kézilabda final four döntőjében a Győr – Vincze Szabolcs (Nemzeti Sport)

18.00: Női kézilabda BL, final four. Napi események. Labdarúgó NB I-es idény után – Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. Új utakon a Mezőkövesd – Tóth Mihály vezetőedző

19.00: Női kézilabda BL, final four, döntő: Ferling Bernadett, Danyi Gábor, Kovács Péter, Szilágyi Zoltán, Ballai Attila

20.00: Napi események: úszás, ökölvívás, labdarúgó NB III-as osztályozó és női kézilabda final four, reakciók

21.00: elkezdte a felkészülést a férfi röplabda-válogatott

22.00: 50 éves Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó