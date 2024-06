Pongrácz szabadkártyás, a csapatversenyben is ott lesznek a magyar dzsúdósok az olimpián

A judoinfo.hu szaklap szerint az IJF közölte a kétéves kvalifikációs sorozat végeredményét, és a szabadkártyák kiosztásánál a magyaroknak is jutott egy – ezt Pongrácz Bence kapja –, ennélfogva a magyarok csapatban is tatamira léphetnek majd. A 66 kilós Európa-bajnoki bronzérmesen kívül Tóth Krisztián (90 kg, MTK Budapest), Pupp Réka (52 kg, Atomerőmű SE), Özbas Szofi (63 kg, BHSE), Gercsák Szabina (70 kg, Atomerőmű SE) és Ungvári Attila (81 kg, Budaörsi SC) alkotja a válogatottat, a hetedik indulási jogot a csapat jelenti.

A kvalifikációban öt versenyző vívta ki az indulás jogát: Tóth, Pupp, Özbas és Gercsák direkt kvótával, Ungvári pedig kontinentális kvótával lett résztvevő.

Nagy András, a szövetség főtitkára elmondta: az IJF a sorozat lezárultával kiosztotta a rendelkezésére álló szabadkártyákat is, Magyarország pedig a szerencsések közé került, persze nem alaptalanul. A párizsi torna csapatversenyének kiírásakor 18-ban határozták meg a résztevő országok számát, a kvalifikációs rendszerben azonban csak 17 biztosította be a helyét. A rangsor 18. pozíciójában a magyar csapat zárt, amely ezért kapott egy plusz kvótát, így először szerepelhet az ötkarikás csapatversenyben. Ez a plusz kvóta Pongrácznak jutott, aki nemcsak csapatban léphet majd tatamira Párizsban, hanem részt vehet a 66 kilogrammosok egyéni küzdelmeiben is.

A 2021-es tokiói játékokon hét magyar dzsúdós szerepelt.

A párizsi olimpia cselgáncstornájának programja:

Július 27., szombat:

Férfi 60 kg és női 48 kg

Július 28., vasárnap:

Férfi 66 kg (Pongrácz Bence, VSD) és női 52 kg (Pupp Réka, Atomerőmű SE)

Július 29., hétfő:

Férfi 73 kg és női 57 kg

Július 30., kedd:

Férfi 81 kg (Ungvári Attila, Budaörsi SC) és női 63 kg (Özbas Szofi, BHSE)

Július 31., szerda:

Férfi 90 kg (Tóth Krisztián, MTK Budapest) és női 70 kg (Gercsák Szabina, Atomerőmű SE)

Augusztus 1., csütörtök:

Férfi 100 kg és női 78 kg

Augusztus 2., péntek:

Férfi +100 kg és női +78 kg

Augusztus 3., szombat:

Vegyes csapatverseny (Pongrácz Bence, Ungvári Attila, Tóth Krisztián, Pupp Réka, Özbas Szofi, Gercsák Szabina)