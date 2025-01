A cselgáncsozó Pupp Réka az azeri Grand Slamen lép először tatamira idén

Az Atomerőmű SE 28 éves sportolója az M1 televíziócsatornának elárulta, hogy fokozatosan építette fel magát a párizsi játékokat követően, és a jövőben szeretné rövidebb periódusokra meghatározni a célkitűzéseit, így a következő fontos állomás az április 23–27. közötti podgoricai Eb lesz, majd június közepén a budapesti világbajnokság. Ezt követően kisebb pihenő és újratervezés következik.

„Az idei világbajnokság a fix pont, és természetesen most már úgy gondolkodom, hogy el fogom kezdeni a következő kvalifikációs időszakot is. Nem lehet megmondani, hogy három és fél év múlva mi lesz, mivel nálunk ez elég kaotikus, éppen ezért most nem jelenthetem ki, hogy ott leszek az olimpián, de nyilván ez a cél” – mondta Pupp Réka, majd megjegyezte, hogy a következő szűk fél év sűrűnek ígérkezik a vébéig. A felkészülést már decemberben, a két ünnep között elkezdte, jövő héten pedig Párizsban edzőtáborozik. Az első versenye az azerbajdzsáni Bakiban sorra kerülő GS lesz február közepén, majd a linzi Grand Prix-n és az antalyai Grand Slamen is elindul a kontinensbajnokság előtt.

Pupp szerint a szabályváltozások nem fogják érdemben érinteni az ő stílusát, de örül annak, hogy nem hozták vissza a közvetlen lábfogást. Emellett súlycsoportjában sem számít nagy mozgásra, bár azt még nehéz megjósolni, hogy a fiatalok közül ki fog beérni az 52 kilósok mezőnyébe.