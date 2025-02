Tóth László: Új csapatot építünk a magyar dzsúdóban

A 64 éves sportvezető 1998 óta irányítja az MJSZ-t – ezzel az olimpiai sportágakban ő a legrégebb óta hivatalában lévő elnök –, emellett 2022 nyarán az EJU élére is megválasztották, novemberben pedig a kontinentális szövetség budapesti kongresszusán közfelkiáltással szavaztak neki ismét bizalmat.

„Nagyon komoly hiányérzet maradt bennem a tavalyi évet illetően, mert hiába voltunk ott Párizsban a magyar dzsúdó történetében először csapatként is, ebben az olimpiában sokkal több volt” – kezdte értékelését az MTI-nek. – „Sokat elemeztük a történéseket a szakmával, és remélhetőleg megtaláltuk az okokat. Ide sorolnám az egység hiányát, az edzők közötti feszültségeket, az elmaradt együttműködést és szolidaritást. Szembesülnünk kell ennek a következményeivel, mivel komolyan csökkent a költségvetésünk, és ebből a jelzésből mindenkinek tanulnia kell. Ha nincs érem, akkor kevesebb lehetőséghez jutunk. Jelen helyzetben jobb gazdálkodásra és nagyobb összefogásra van szükség.”

Az elnök kifejtette, Kovács Antal szakmai alelnöknek - a magyar cselgáncssport egyetlen olimpiai bajnokának – a vezetésével sikerült egy új szakmai stábot felállítani, amelynek a tevékenysége kiváltja a két kapitánnyal, Ungvári Miklóssal és Braun Ákossal együtt az év végén távozott japán sportigazgató, Murakami Kijosi munkáját.

„Bor Barna kinevezésével nagyon jó döntést hoztunk, a visszaigazolások alapján a szakma is mögé állt. Őrségváltás zajlik a magyar dzsúdóban, vannak rendkívül tehetséges fiataljaink, akik a korábbi években picit háttérbe voltak állítva, ezekkel a döntésekkel sokszor én sem értettem egyet. De most felszabadítottuk az egész rendszert, és mindenki kap lehetőséget a bizonyításra. A budapesti világbajnokság csodálatos alkalom lesz arra, hogy a fiatalok és az idősebbek is megmutassák magukat, Tóth Krisztián éppen itt kezdte meg a pályafutását 2009-ben az ifi világbajnoki ezüstéremmel” – idézte fel. „Próbálunk új csapatot építeni, szükségünk lesz nehézsúlyú fiúkra és lányokra is, és akkor Los Angelesben a legjobb ötbe kerülhet egy jól felépített válogatott.”

Tóth László közölte, a dzsúdónak Japán az őshazája, de Magyarország a második otthona, mivel Budapesten van bejegyezve a nemzetközi szövetség, itt van az IJF-elnöki iroda, mint ahogy most már az EJU-iroda is. Azzal, hogy az ország 2017 és 2021 után ismét felnőtt vb-t rendez, még tovább tudják mélyíteni a dzsúdót támogatók körét, akik örömmel jönnek ki egy versenyre.

„Az EJU vezetése elvitt tőlem energiákat, az elmúlt két és fél évben nem tudtam az általam elvárt és megszokott odafigyeléssel követni a hazai történéseket” – jelentette ki az IJF alelnökeként is dolgozó sportdiplomata. „Azt vártam, hogy a kollégáim megoldják ezt, de sajnos végül rájöttem, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy kell. Most megpróbáljuk az MJSZ-ben úgy átalakítani a vezetési struktúrát, hogy sokkal több feladat háruljon az alelnökökre. Meg kell érteniük, hogy nem tudok napi 24 órában a magyar dzsúdó ügyeivel foglalkozni” – tette hozzá Tóth László.