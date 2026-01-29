Superenduro GP: dobogóra hajtanak a magyar versenyzők

Hajrájába érkezett a felkészülés a Superenduro GP of Hungary futamra, a versenyzők pedig már készen állnak – ez derült ki a viadal csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen Őry Tamás, a verseny hazai promótere elmondta: minden eddiginél erősebb magyar „csapat” rajtol el szombaton, és bízik benne, hogy a győzelemért harcolnak majd.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy immár évek óta folyamatosan vendégül láthatjuk a világ legjobbjait hazánk legnagyobb indoor technikai sportrendezvényén – mondta Őry Tamás. – Az utóbbi időben a superendurót nagyon megszerették Magyarországon, a szabályokat már senkinek sem kell elmagyarázni, mint ahogyan a versenyzőket sem kell bemutatni. Mi nemcsak sportnemzet vagyunk, hanem szurkolói nemzet is, ezért fontos, hogy az idén minden eddiginél erősebb magyar versenyzői gárda áll oda a rajthoz, és nem akarok terhet tenni a fiúkra, de remélem, hogy meghallgathatjuk a magyar Himnuszt szombat este. Ami a helyszínt illeti: hatalmas munka csütörtök hajnali öt órától megépíteni a pályát, de a csapat egyszerűen remek, úgyhogy szombaton minden készen áll majd a közönség fogadására.”

Őry hozzátette, a superenduro tökéletesen passzol a megváltozott szurkolói szokásokhoz: látványos, pörgős, kompakt élményt nyújt, nem véletlen, hogy 13-14 ezer ember kíséri figyelemmel a helyszínen az eseményeket. Az ő minden igényüket is igyekeznek kiszolgálni a támogatók – a V-Híd, a Tippmix, a NSMI – segítségével.

Hermann Henrik, a Magyar Motorsportszövetség elnöke megerősítette, motoros berkekben is évről évre egyre nő az érdeklődés.

„A magyar motorsportnak és a magyar utánpótlásnak nagyon jót tesz, hogy egy ilyen rangos rendezvény hazánkba látogat: egyrészt a versenyzőink összemérhetik tudásukat a világ elitjével, másrészt a fiatalok előtt lebeg egy cél, amelyet szeretnének elérni – mondta Hermann Henrik. – Az ifjabb Németh Kornél által megálmodott pálya méltó a világbajnokság színvonalához, egy kicsit triálosabb lesz, mint legutóbb, és biztos vagyok benne, hogy okoz majd némi fejtörést a versenyzőknek.”

A versenyzőknek, akik közül Zsigovits Norbert és Szőke Márk az Európa-kupában, míg Liszka Roland a junior-világbajnoki mezőnyben méreti meg magát.

„Minden évben ezt a versenyt várom a legjobban – árulta el Zsigovits. – És nemcsak azért, mert ez a legfelszereltebb stadion és itt van a legnagyobb nézőszám, hanem természetesen azért is, mert itt vannak a magyar szurkolók, akiknél nincs jobb a világon, együtt rezdülnek a versennyel, és mindig elképesztő plusz energiákat nyerek a szurkolásukból. Hogy milyen eredményre számítok? Természetesen szeretnék nyerni, ráadásul olyan jó helyzetben vagyunk, hogy Szőke Márkkal mindketten a mezőny elejében motoroztunk az idén, szóval kettőnk közül valaki remélhetőleg odaér a dobogóra.”

Zsigovits számára az idei első vb-futam nem sikerült úgy, ahogy eltervezte (esett néhányszor és a motor beállításával is akadtak gondok), a második versenyen azonban már tudott futamot nyerni.

Liszka Roland az idén még nem indult superenduro-versenyen, ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy merész terveket szőjön.

„Egész télen készültem, az időjárási viszonyok miatt jobbára motokrosszoztam, de azért a superendurót sem hanyagoltam el. Nagyon várom a hétvégi versenyt, amelyen vadonatúj motorral állok rajthoz. Ami a mezőnyt illeti, az éllovas nagyon kilóg felfelé a mezőnyből, mögötte azonban vannak néhányan, akik körülbelül azonos szinten motoroznak. Az a jó a superenduróban, hogy semmi sem lehetetlen – ha esések nélkül végigcsinálom a versenyt, egy top ötös eredmény kisülhet belőle, de nyilván jobban örülnék a dobogónak!”

A szombati versenyre még zajlik a jegyértékesítés, amelyről bővebb információkat a superenduro.hu oldalon találhatnak.