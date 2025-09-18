Sportolói közösségi platformján indít kihívást Gerevich Aladár dédunokája

A Circle of Motorsports nevet viselő platformnak jelenleg már hatezer felhasználója van – a cél, hogy összekössék egymással a többnyire csak lokális körben működő egyesületeket, sportolókat, szolgáltatókat.

A szervezők csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy – a bázis növelése érdekében is – október 1-től négyféle kihívásból álló sorozatot indítanak, melyek végén a legjobbak versenyautót, gokartot és motorokat is nyerhetnek.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) nevében Boncz Elek, a ralisport bizottság tagja hozzátette, akik versenyautót nyernek, azok térítésmentesen fogják megkapni a versenylicenszet, illetve egy vezetéstechnikai tréningen vehetnek majd részt a hazai ralis legenda, ifjabb Tóth János irányításával.

A kihívássorozat első szakasza január 31-ig tart. A platform regisztrált felhasználóinak dartsban az ország több pontján lesz lehetőségük 3x3 dobásra, gokartban a Csepel Ringen kell teljesíteni két bemelegítő és két mért kört, online egy reakcióidőt mérő gyakorlatot kell elvégezni, valamint a híres szakács, Wang mester csípős levesét kell a legrövidebb időn belül elfogyasztani.

Minden kihívásból a legjobb 500 jut tovább, az elődöntőben szereplő 2000 versenyző közül 100-an küzdhetnek majd meg a végjátékban a nyereményekért. A kihívássorozat a tervek szerint március 15-ig befejeződik.