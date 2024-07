Formula–E: Rowland nyerte a kaotikus idényzárót, de Wehrlein a világbajnok

Az idény utolsó versenyén előtt még hárman szállhattak harcba a 2024-es világbajnoki címért. Miután megnyerte a londoni első versenyt, Pascal Wehrlein feljött a tabella első helyére, ám Mitch Evans lemaradása alig három pont, sőt, Nick Cassidy is csupán hét egységre van porschés versenytársától.

A vb-aspiránsok egyébként jól szerepeltek a vasárnapi időmérőn Londonban, hiszen mindhárman a top négy között végeztek. A pole pozíció Cassidyé lett, mellőle Maximilian Günther várhatta a piros lámpák kialvását. Evans és Wehrlein a második sorból vághatott neki a szezon utolsó futamának.

Cassidy jól kapta el a rajtot, és megtartotta az első helyet, mögé Evans zárkózott fel. Günther visszaesett a harmadik pozícióba, Wehrlein maradt a negyedik helyen. A második körben máris be kellett vetni a biztonsági autót, miután Edoardo Mortara és a címvédő Jake Dennis „talált egymásra” a hármas kanyarban.

GREEN FLAG



Cassidy leads the grid at the restart, with Evans sticking close to his teammate!@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/Rhf5HikGvj — Formula E (@FIAFormulaE) July 21, 2024

A verseny két kör múlva folytatódhatott, Cassidy az újraindításkor is megtartotta a vezetést, ám Evans próbálta nyomás alá helyezni csapattársát. Wehrlein is szeretett volna előrébb kerülni, s egy körrel később sikerült is átverekedni magát Güntheren. A hetedik körben aztán ismét jött a biztonsági autó, miután Sam Bird ütközött össze Jehan Daruvalával a hatos kanyarban.

Az indiai tovább tudott menni, ám kettejük találkozójába Norman Nato és Dan Ticktum is belekeveredett. Az egyetlen azonnali kieső Bird lett, a safety car ezúttal sem töltött sok időt a pályán. Az újraindítást követően Cassidy felvette az első támadó módot, ám ezzel nem veszített pozíciót.

A Jaguarnál egyébként megkérték az élen autózó vb-esélyeseket a csapat szempontjából megfelelő viselkedésre, amelyet egyébként Evans a futam során nehezményezett is. Kicsivel később Cassidy ismét élt a támadó mód adta segítséggel, ekkor azonban csak Evans és Wehrlein mögé sorolt vissza.

Fél távnál is ugyanez volt az állás a top háromban, ám Cassidyt leszámítva a másik két pilóta még felvett támadó mód nélkül állt. A 20. körben Wehrlein és Evans kissé összeért, miközben előbbi megpróbálkozott az előzéssel, ám nem sérült jelentősen egyikük autója sem. Később Wehrlein ismét megpróbálkozott egy előzéssel, ám Evans ezt is kivédekezte – igaz, bemozdult a féktávon, amiért később fekete-fehér zászlóval figyelmeztették.

Az élen autózó kettős egyébként nagyon sokáig kivárt a támadó mód felvételével, aztán öt körrel később jött a dráma! Cassidy először veszített egy pozíciót Oliver Rowlanddel szemben, majd Günther lökte ki őt. Az új-zélandi törött autójával és jobb hátsó defekttel azonnal be tudott hajtani a bokszutcába, ám visszaesett a mezőny legvégére.

A törmelék miatt harmadik alkalommal is be kellett vetni a safety cart, ez viszont azt eredményezte, hogy hiába hajtott oldalra Evans és Wehrlein, hogy felvegye a támadó módot, éppen lekéstek róla. Rowland így is megelőzte őket, és átvette vezetést, de legalább a biztonsági autó el is hagyta a pályát egy körrel később.

The moment title contender Cassidy fell out of the running for the Championship! @Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/GKZhpLBrIH — Formula E (@FIAFormulaE) July 21, 2024

A vb-esélyesek azonnal felvették első támadó módjukat, aminek köszönhetően Evans meg is előzte Rowlandet. A versenytávhoz a safety caros korlátozások miatt három kört adtak, ám Evans hibázott, és majdnem ez sem lett elég neki ahhoz, hogy felhasználja a szabályok által előírt támadó módokat.

Végül mégis sikerült neki, ám ehhez annyira vissza kellett venni a sebességből, hogy esélye sem volt támadni Wehrleint az tolsó körökben. Rowland mindezt megelőzően ismét átvette vezetést, majd elsőként szelte át a célvonalat a szezon utolsó futamán Londonban. Mögötte Wehrlein ért célba, aki ezzel megszerezte a 2024-es világbajnoki címet.

A dobogó legalsó fokára Evans állhatott fel, míg Cassidy végül be sem fejezte a versenyt, ám a Jaguarnak legalább a konstruktőri vb-cím meglett.

A tervek szerint a következő szezon már idén decemberben kezdetét veszi. A 2024–2025-ös idény december 7-én veszi kezdetét a brazíliai Sao Paulóban.

FORMULA–E

NAGY-BRITANNIA, MÁSODIK VERSENY

1. Oliver Rowland (brit, Nissan)

2. Pascal Wehrlein (német, Porsche)

3. Mitch Evans (új-zélandi Jaguar)

4. Sébastien Buemi (svájci, Envision)

5. António Félix da Costa (portugál, Porsche)

A világbajnokság végeredménye: 1. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 199 pont, 2. Mitch Evans (új-zélandi, Jaguar) 192, 3. Nick Cassidy (új-zélandi, Jaguar) 176, 4. Oliver Rowland (brit, Nissan) 156, 5. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 144, 6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 137, 7. Jake Dennis (brit, Andretti) 122