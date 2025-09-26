Maráz Zsuzsanna vágya meghallgatni a magyar himnuszt Spártában

– Hét tanítványa lesz ott idén a Spartathlonon: izgatott?

– Őszintén megmondom, sokkal jobban, mint amikor én magam futok – mondta a Csupasportnak Maráz Zsuzsanna, aki 2018-ban és 2019-ben megnyerte a Spartathlont, ezen kívül két második és egy harmadik helyez szerzett a legendás görög versenyen. – A rajt előtti napon érkezem, és most nem egy emberre figyelek, hanem mindannyiukra. Persze Fejér Zsuzsinak régen külön ígéretet tettem, hogy ha kijut, mellette leszek. Ő fél a szintidőtől, én viszont tudom, hogy menni fog neki. A szívem nyugodt e tekintetben.



– A gyakorlatban hogyan követi őket?

– Ugyanúgy, ahogy engem is kísért a párom régen. Autóval előremegyek, bevárom mindegyiküket, tapsolok nekik, biztatom őket, s közben mosolygok rájuk. Negyvenkét kilométerig nem nyúlhatok oda, de a szavak, a nézés, az apró gesztusok is erőt adnak. Aztán amikor már lehet segíteni, akkor ott leszek. Kérdezek, figyelek, adok, ha kell, de legfőképp hiszek bennük. Mert pontosan tudom, milyen sokat ér az a pár pillanat, amikor a verseny közben meglátsz valakit, aki csak érted van ott.



– Ön elképesztő sikereket ért el a Spartathlonon: kétszer győzött, emellett kétszer lett második, s egyszer harmadik. Melyik a legszebb emléke a versenyről?



– A Spartathlon nekem mindig több volt, mint a dobogó. Igen, van két aranyérmem, két ezüstöm, és egy bronzom, de az ezüst futásaim időeredményeire vagyok a legbüszkébb. Ott valahogy minden összeállt. Nekem a jó időeredmény többet jelentett, mint a helyezés. Az ezüstökért jobban meg kellett küzdenem. A 25:43-mas időmre vagyok a legbüszkébb kétezertizenhétből, bár a 25:58-as időm kétezerhuszonegyben, ötvenegy évesen, szintén nagy szám volt. A dobogón mellettem álló lányok húsz évvel fiatalabbak voltak akkor.





– A Spartathlon kapcsán rengeteg nehézséggel találkoznak a futók, ezek között szokták emlegetni a meleget, a távot, a kóbor kutyákat és a frissítést is. Ön szerint melyik számít a legnagyobb kihívásnak?

– Nem a kutyák, nem a táv, nem is a frissítés a legnagyobb falat, hanem a hőség. A görög nap perzsel, és aki nem szokott hozzá, könnyen eléghet benne. Én mindig mondom: ilyenkor már itthon nincs olyan meleg, ezért érdemes szaunázni, készíteni a testet, lelket.



– A világ egyik legnépszerűbb futóversenye a Spartathlon. Mégis, miért?

– Mert minden ultrafutó bakancslistáján ott van. Van benne mítosz, történelem, legenda – de leginkább egy érzés. Aki egyszer átéli, örökre magában hordozza. Ezzel pedig én is így vagyok.



– A magyarok rengeteg szép sikert értek el ezen a legendás eseményen, többek között hét aranyérme nyertek, így tradicionálisan remekül szereplünk Görögországban. Idén van esély kiemelkedő eredményekre?





– Van mire büszkének lennünk, ott van Lubics Szilvia három aranya, egy ezüstje és egy bronza, Bogár János aranyérme és bronzérme, Bódis Tamás aranya, Csécsei Zoltán ezüstje, s habár Nagy Katalin amerikai színekben nyert két aranyat és egy ezüstöt, őt is a magyarok közé sorolom. És természetesen büszke vagyok az én két arany-, két ezüst- és egy bronzérmemre is. De meg kell említenem Erős Tibor tanítványomat is, aki ugyan nem lett dobogós, de az eddigi legjobb magyar idő fűződik a nevéhez, amellyel negyedik lett. Kétezertizenkilencben kétszer is felcsendült a magyar himnusz Spártában, a férfiaknál Bódis Tamás, a nőknél pedig én állhattam fel a dobogó tetejére, ráadásul Csécsei Zoltán második lett. Ez volt a magyar csapat legeredményesebb esztendeje. Ilyen korábban még soha nem volt, még most is libabőrös vagyok, ha visszagondolok rá. Most pedig csak egyet kívánok. Hogy mit? Azt, hogy idén is halhassuk a magyar himnuszt Spárta főterén, mert ennél szebb ajándék nincs. És ha úgy alakulna, hogy a tanítványaim közül valaki ott áll majd a dobogón, az lesz életem egyik legszebb pillanata.





Ahogy minden esztendőben, úgy most is szép számú magyar csapat vesz részt a Spartathlonon. Ezúttal huszonnégyen erősítik az együttes, a névsor pedig a következő: Boros Richárd, Vachtler Ferenc, Sipos Ádám, Csupor Krisztina, Kitti Kádár , Farkas Zoltán Károly, Horn Zsanett, Cserpák Tamás, Vranic Valentin, Páldi Gábor, Nagy Miklós, Boros Linda, Mórocza Andrea, Simonyi Balázs, Papp László, Zahorecz Bernadett , Hadi Attila, Benke György, Bogár Janos, Molnár Álmos , Fejér Zsuzsanna, Horváth Tamás, Káldi Peter és Csingár István.



A Spartathlon dicső történelmében számos magyar sikert ünnepelhettünk, a férfiak között Kis-Király Ernő 1986-ban második lett, majd Bogár János 1990-ben a harmadik helyen végzett, egy év múlva pedig győzött. A 2019-es a magyarok esztendeje volt, Bódis Tamás az első, Csécsei Zoltán a második helyen ért be a célba, míg a nőknél Maráz Zsuzsanna megnyerte a versenyt. A kiváló futóhölgy 2018-ban is az élen zárt, s a két aranyérmén túl szerzett további két ezüstöt (2017, 2021), illetve egy bronzot (2016). Lubics Szilvia neve is ott van a legjobbak között, 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben győzött, 2012-en második, míg 2015-ben harmadik lett. Meg kell említeni Nagy Katalin 2015-ös és 2016-ös győzelmét is, a nagyszerű magyar sportoló amerikai színekben ért fel kétszer is a csúcsra. MAGYAR SIKEREK A LEGENDÁS GÖRÖG VERSENYEN



