Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Maráz Zsuzsanna vágya meghallgatni a magyar himnuszt Spártában

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 08:52
null
Maráz Zsuzsanna a tanítványaiért szorít az idei Spartathlonon (Fotó: archív)
Címkék
csupasport futás Maráz Zsuzsanna Spartathlon
Egy nap van hátra a Spartathlon rajtjáig – a Csupasporton interjúkkal vezetjük fel az Athén–Spárta közötti 246 kilométeres versenyt, ezúttal a kétszeres győztes Maráz Zsuzsannával beszélgettünk. 

 

 

– Hét tanítványa lesz ott idén a Spartathlonon: izgatott?
Őszintén megmondom, sokkal jobban, mint amikor én magam futok – mondta a Csupasportnak Maráz Zsuzsanna, aki 2018-ban és 2019-ben megnyerte a Spartathlont, ezen kívül két második és egy harmadik helyez szerzett a legendás görög versenyen. – A rajt előtti napon érkezem, és most nem egy emberre figyelek, hanem mindannyiukra. Persze Fejér Zsuzsinak régen külön ígéretet tettem, hogy ha kijut, mellette leszek. Ő fél a szintidőtől, én viszont tudom, hogy menni fog neki. A szívem nyugodt e tekintetben.

A gyakorlatban hogyan követi őket? 
– Ugyanúgy, ahogy engem is kísért a párom régen. Autóval előremegyek, bevárom mindegyiküket, tapsolok nekik, biztatom őket, s közben mosolygok rájuk. Negyvenkét kilométerig nem nyúlhatok oda, de a szavak, a nézés, az apró gesztusok is erőt adnak. Aztán amikor már lehet segíteni, akkor ott leszek. Kérdezek, figyelek, adok, ha kell, de legfőképp hiszek bennük. Mert pontosan tudom, milyen sokat ér az a pár pillanat, amikor a verseny közben meglátsz valakit, aki csak érted van ott.

–  Ön elképesztő sikereket ért el a Spartathlonon: kétszer győzött, emellett kétszer lett második, s egyszer harmadik. Melyik a legszebb emléke a versenyről? 
 

 

–  A Spartathlon nekem mindig több volt, mint a dobogó. Igen, van két aranyérmem, két ezüstöm, és egy bronzom, de az ezüst futásaim időeredményeire vagyok a legbüszkébb. Ott valahogy minden összeállt. Nekem a jó időeredmény többet jelentett, mint a helyezés. Az ezüstökért jobban meg kellett küzdenem. A 25:43-mas időmre vagyok a legbüszkébb kétezertizenhétből, bár a 25:58-as időm kétezerhuszonegyben, ötvenegy évesen, szintén nagy szám volt. A dobogón mellettem álló lányok húsz évvel fiatalabbak voltak akkor.


 

 

A Spartathlon kapcsán rengeteg nehézséggel találkoznak a futók, ezek között szokták emlegetni a meleget, a távot, a kóbor kutyákat és a frissítést is. Ön szerint melyik számít a legnagyobb kihívásnak?
– Nem a kutyák, nem a táv, nem is a frissítés a legnagyobb falat, hanem a hőség. A görög nap perzsel, és aki nem szokott hozzá, könnyen eléghet benne. Én mindig mondom: ilyenkor már itthon nincs olyan meleg, ezért érdemes szaunázni, készíteni a testet, lelket.

–  A világ egyik legnépszerűbb futóversenye a Spartathlon. Mégis, miért? 
–  Mert minden ultrafutó bakancslistáján ott van. Van benne mítosz, történelem, legenda – de leginkább egy érzés. Aki egyszer átéli, örökre magában hordozza. Ezzel pedig én is így vagyok.

– A magyarok rengeteg szép sikert értek el ezen a legendás eseményen, többek között hét aranyérme nyertek, így tradicionálisan remekül szereplünk Görögországban. Idén van esély kiemelkedő eredményekre? 
 


 

  Van mire büszkének lennünk, ott van Lubics Szilvia három aranya, egy ezüstje és egy bronza, Bogár János aranyérme és bronzérme, Bódis Tamás aranya, Csécsei Zoltán ezüstje, s habár Nagy Katalin amerikai színekben nyert két aranyat és egy ezüstöt, őt is a magyarok közé sorolom. És természetesen büszke vagyok az én két arany-, két ezüst- és egy bronzérmemre is. De meg kell említenem Erős Tibor tanítványomat is, aki ugyan nem lett dobogós, de az eddigi legjobb magyar idő fűződik a nevéhez, amellyel negyedik lett. Kétezertizenkilencben kétszer is felcsendült a magyar himnusz Spártában, a férfiaknál Bódis Tamás, a nőknél pedig én állhattam fel a dobogó tetejére, ráadásul Csécsei Zoltán második lett. Ez volt a magyar csapat legeredményesebb esztendeje. Ilyen korábban még soha nem volt, még most is libabőrös vagyok, ha visszagondolok rá. Most pedig csak egyet kívánok. Hogy mit? Azt, hogy idén is halhassuk a magyar himnuszt Spárta főterén, mert ennél szebb ajándék nincs. És ha úgy alakulna, hogy a tanítványaim közül valaki ott áll majd a dobogón, az lesz életem egyik legszebb pillanata.

 


 

 

Ahogy minden esztendőben, úgy most is szép számú magyar csapat vesz részt a Spartathlonon. Ezúttal huszonnégyen erősítik az együttes, a névsor pedig a következő: Boros Richárd, Vachtler Ferenc, Sipos Ádám, Csupor Krisztina, Kitti Kádár , Farkas Zoltán Károly, Horn Zsanett, Cserpák Tamás, Vranic Valentin, Páldi Gábor, Nagy Miklós, Boros Linda, Mórocza Andrea, Simonyi Balázs, Papp László, Zahorecz Bernadett , Hadi Attila, Benke György, Bogár Janos, Molnár Álmos , Fejér Zsuzsanna, Horváth Tamás, Káldi Peter és Csingár István. 

A Spartathlon dicső történelmében számos magyar sikert ünnepelhettünk, a férfiak között Kis-Király Ernő 1986-ban második lett, majd Bogár János 1990-ben a harmadik helyen végzett, egy év múlva pedig győzött. A 2019-es a magyarok esztendeje volt, Bódis Tamás az első, Csécsei Zoltán a második helyen ért be a célba, míg a nőknél Maráz Zsuzsanna megnyerte a versenyt. A kiváló futóhölgy 2018-ban is az élen zárt, s a két aranyérmén túl szerzett további két ezüstöt (2017, 2021), illetve egy bronzot (2016). Lubics Szilvia neve is ott van a legjobbak között, 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben győzött, 2012-en második, míg 2015-ben harmadik lett. Meg kell említeni Nagy Katalin 2015-ös és 2016-ös győzelmét is, a nagyszerű magyar sportoló amerikai színekben ért fel kétszer is a csúcsra.

MAGYAR SIKEREK A LEGENDÁS GÖRÖG VERSENYEN


 

 

csupasport futás Maráz Zsuzsanna Spartathlon
Legfrissebb hírek

Felépült a rabdomiolízisből, remek erőállapotban várja a Spartathlont 

Csupasport
Tegnap, 8:25

Nagy kirándulás lesz számára az első Spartathlon

Csupasport
2025.09.24. 11:22

Bogár János szerint fontos, hogy okosan fussanak a Spartathlonon

Csupasport
2025.09.23. 08:19

Csingár István tanácsa: Imádkozzanak a jó időjárásért!

Csupasport
2025.09.22. 10:30

Nem tervezte, mégis ott lesz a Spartathlonon

Csupasport
2025.09.21. 16:26

Csaknem négyszázan vettek részt a Gemenc kincse vízitúrán

Csupasport
2025.09.20. 13:54

Telt házas lesz az 5. Liget Élményfutás

Egyéb egyéni
2025.09.19. 10:07

Fájdalmai miatt kicsit félve indult a versenyen, de végül bronzéremmel távozott

Csupasport
2025.09.18. 18:38
Ezek is érdekelhetik