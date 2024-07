Csupasport: Vajda Zoltán győzött az Ultra Tisza-tó 130 kilométeres távján

– Nagyszerű futással győzött az Ultra Tisza-tó 130 kilométeres távján a férfiak között. Milyen célokkal érkezett a versenyre?

– Ritka az, amikor úgy érzem a rajtban, hogy most minden tőlem telhetőt megtettem a jó eredmény érdekében, de ezúttal így volt – mondta Vajda Zoltán, aki 12:36:50-es idővel az első helyen ért célba a férfiak között az Ultra Tisza-tó 130 kilométeres távján. – Nem küszködtem sérüléssel, az edzésmunkát is maradéktalanul el tudtam végezni, minden a lehető legjobban alakult. Ezúttal tudtam, nem azon múlik, hogy mennyit tettem bele. Az elvárásom az volt magammal szemben, hogy tizenkét órán belül érjek be, ez sajnos nem jött össze, ám természetesen boldog vagyok a győzelem miatt.

