Kubasi János célja kijutni a jövő évi Európa-bajnokságra

Továbbra is az új kihívások keresése a lényeg a 2025-ös esztendőben Sydney McLaughlin-Levrone számára. A 400 méteres gátfutás többszörösen megkoronázott királynője a mögöttünk hagyott hétvégén fő versenyszámában nem állt rajthoz az amerikai bajnokságon, csak 400 méter síkon mérette meg magát. A legendás Hayward Fielden rendezett viadalon 48.90 másodperccel megnyerte a távot, és jogot szerzett az indulásra a szeptemberi tokiói világbajnokságon. A 25 éves világsztár a sikere után elmondta, hogy kihagyja a gátat, és csak síkon áll rajthoz az év legnagyobb versenyén. Korábban kétszer nyert olimpiát és világbajnokságot is, emellett hatszor döntötte meg a világcsúcsot fő számában, amelyben továbbra is megközelíthetetlen. Nem csoda, hogy az idén már kipróbálta magát 100 m gáton és 100 m síkon is a Grand Slam Track harmadik állomásán. A Philadelphiában elért 12.70-es és 11.21-es idejét bármelyik specialista megirigyelheti…