Muszukajev visszavágott az elveszített olimpiai bronzmeccsért, már negyeddöntős a vb-n

Kigyúltak a reflektorok, elkezdődött a show a Zagreb Arenában! Rögtön az első mérkőzésen igazi rangadóra került sor, hiszen két 65 kilogrammos klasszis találkozott egymással a szokottnál egy kategóriával feljebb, 70 kilóban: világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail és az albán színekben olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok Islam Dudaev mérte össze a tudását egymással. Muszukajevnek volt miért visszavágnia, emlékezhetünk, a párizsi játékok bronzcsatájában elképesztő mérkőzésen 13:12-es vereséget szenvedett Dudaevtől, így karrierje során második alkalommal csúszott le hajszállal az olimpiai dobogóról.

Az első menetben felmérték egymást a felek, Dudaevet valamivel aktívabbnak látták a bírók, így Muszukajevvel szemben elrendelték a harminc másodperces aktivitási időt, ami alatt nem sikerült akciót végrehajtania (0:1). A második három percben megindult az FTC kiválósága, azonban a lábra támadását és a mögé kerülési kísérletét is remekül védte riválisa. Viszont kiharcolta, hogy aktivitási időt rendeljenek el Dudaevvel szemben, ezúttal sem született akció, tehát Muszukajevnek is járt az egy pont, így már „csak” annyi volt a dolga, hogy kibekkelje a hátralévő egy percet. Ez összejött, tehát 1:1-gyel, később szerzett ponttal diadalmaskodott!

A nyolcaddöntőben az oroszok U20-as világbajnoka, Szaijin Kazirik következett. Muszukajev tartalékolt az első menetben kiléptetéssel és passzivitási ponttal kétpontos előnyt engedett Kaziriknek. A folytatásban két kiléptetéssel egyenlített, s az utolsó egy percben kétpontos levitellel biztosította negyeddöntős helyét. Ott az elsőszámú kiemelttel, a japán bajnokkal, a világ- és Ázsia-bajnoki ezüstérmes Aojagi Josinoszukével küzdhet meg az elődöntőért.

Bajcajev Vlagyiszlav (kékben) is győzelemmel kezdett a Zagreb Arenában (Fotó: Róth Tamás)

A 97 kilogrammosok között magyar színekben Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, idén már nehézsúlyban szereplő Bajcajev Vlagyiszlav is sikerrel vette az első akadályt, passzivitási ponttal, kiléptetésekkel és levitellel 5:2-re nyert az U20-as világbajnoki bronzérmes indiai Rajat Ruhal ellen. A nyolcaddöntőbe jutásért az U23-as Európa-bajnok és vb-ezüstérmes bolgár Alen Hubulovval találkozik.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

70 kg. Selejtező: Muszukajev–Dudaev (albán) 1:1 – később szerzett ponttal. Nyolcaddöntő: Muszukajev–Kozirik (orosz) 4:2

125 kg. Selejtező: Bajcajev–Ruhal (indiai) 5:2