Európa-bajnokság: fedeles lovardában birkóznak majd Somorján a kontinens legjobbjai

– Pár héttel a birkózó Eb előtt hogyan áll a szervezés?

– Óriási sportdiplomáciai sikernek számít, hogy a Szlovák Birkózószövetség megkapta a rendezési jogot a 2025-ös felnőtt Európa-bajnokságra. Nagy megtiszteltetés a számunkra, és egyben óriási kihívás is. Ez annyit jelent, hogy olyan dolgokkal találkozunk egy ilyen hatalmas rendezvény szervezése közben, amilyenekkel eddig még nem. Az már köztudott, hogy a somorjai X-Bionic Sportközpont lesz a helyszín.

– Sokáig úgy volt, hogy Pozsony ad otthont az Eb-nek, végül miért került át Somorjára?

– A szlovákiai Eb története 2024-re nyúlik vissza. A jelentkezés után az első körben a Nemzetközi Birkózószövetség részéről egy öttagú bizottság szemlézte a szállásokat, s a verseny színhelyét. Első körben a pozsonyi Nemzeti Tenisz Sportcentrumban lett volna az Eb, illetve a Tipos Aréna jégcsarnokban. Ám kiderült, hogy az Eb időpontjában mindkét létesítményben más versenysorozat folyik, így nem tudták számunkra ezeken a helyeket biztosítani. Így jött képbe az X-Bionic Sphere, amely nagyon jó helyen fekszik, közel a pozsonyi, illetve a bécsi reptérhez. Többször voltak itt a Nemzetközi Birkózószövetség képviselői, akik végül jóváhagyták azt, hogy Somorján legyen a kontinensviadal. Egy főleg lovassportokra használt csarnok lesz átalakítva birkózóarénává.

– Milyen fázisban van a felépítése?

– Megvannak a vizuális tervek, ami a technikai részét illeti, elsősorban stabil talajt kell biztosítanunk. A homokot lefedjük, erre felépítjük a pódiumot, amelyen lesznek a birkózószőnyegek, és körülöttük kialakítjuk a nézőteret az előírások alapján. Nagy öröm számunkra az is, hogy a szlovák közszolgálati televízió élőben fogja közvetíteni az Európa-bajnokságot, ez egy újabb kihívás számunkra.

– Mekkora lesz a csarnok befogadóképessége?

– Egyelőre nincs maximalizálva, mivel a tévéközvetítés technikai feltételeinek kiépítése nagyban befolyásolja a nézőteret. Tudomásom szerint körülbelül 1500-2000 fős lesz a lelátó. A további szükséges helyiségek, öltözők, zuhanyzók, szauna kapcsán még pontosítás előtt állunk, ugyanis ez attól is függ, hogy hányan jelentkeznek be. Például a sportközpontnak van egy magas szintű wellness része, ahol szauna is van. Gazdasági szempontokat is szem előtt kell tartanunk, amikor ilyen technikai részletekbe belebonyolódunk. Inkább megpróbáljuk mindig a könnyebbik, egyszerűbb utat választani.

– Mikor kezdik átalakítani a fedeles lovardát birkózóarénává?

– A szervezés sokszor jóval több időt vesz igénybe, mint maga a kivitelezés. Március 28-án kezdődik a helyszín elkészítése, s itt nem szabad elfeledkeznünk az egészségügyi ellátás és a biztonság biztosításáról sem. A múlt héten a szervezőbizottság két tagja kiutazott az U23-as Eb-re Albániába, ahol a helyszínen tájékozódtak a szervezésről.

– Felvették a kapcsolatot a Magyar Birkózók Szövetségével is?

– Természetes a szervezőbizottság tagjai a magyarországi társszövetség szakembereivel is kapcsolatban vannak, hisz ők nem egyszer, nem kétszer megrendeztek egy ilyen eseményt. Nagyon hasznos információkat kaptunk tőlük.

– Az Eb egyik fontos eleme, hogy helyi versenyzők is részt vesznek rajta.

– Így van, több felvidéki klubban szereplő birkózó is indul majd, többek között Dunaszerdahelyről két női, Somorjáról pedig két férfi versenyző.

– Milyen az előzetes érdeklődés az Európa-bajnokság iránt?

– Érezni, hogy különleges eseményre kerül sor. Több iskola is jelezte, hogy szeretnének kijönni a versenyekre, valószínű, a délelőtti program alatt lesz erre lehetőségük. Bízom benne, hogy minél nagyobb számban eljönnek a sportkedvelők Szlovákiába, Csallóközbe, Somorjára, és személyesen is meggyőződnek arról, hogy mi is tudunk magas szintű versenyt szervezni.