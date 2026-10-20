Nemzeti Sportrádió

Fejes gólokkal egyenlített az első félidő hajrájában a Liverpool a Villarreal ellen

2026.10.20. 21:46
Gulácsi nem tehetett a kapott gólokról (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool Gulácsi Péter Szoboszlai Dominik Villarreal Kerkez Milos
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Liverpool a Villarrealt fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–VILLARREAL (spanyol) 2–2 (2–2) – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield Road, 21 óra (Tv: RTL+). Vezeti: Marciniak (lengyel)
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (Wirtz, a szünetben), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni, A. Mac Allister – Ngumoha, Koumas, Gakpo. Menedzser: Andoni Iraola
VILLARREAL: Gulácsi – Mourino, P. Navarro, R. Veiga, Cardona – N. Saliba (Oluwaeyi, a szünetben), P. Gueye – Buchanan (A. Freeman, 60.), Comesana, Moleiro (Foyth, 54.) – Mikautadze (A. Pérez, 60.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: A. Mac Allister (36.), Araújo (45+2.), ill. Mikautadze (4.), Cardona (29.)

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PERCRŐL PERCRE

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Barátok egymás ellen: Iraola és Pérez az Anfieldben

KEZDÉS: 21.00. Erős a kötelék a Liverpool és a Villarreal vezetőedzője között.

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool Gulácsi Péter Szoboszlai Dominik Villarreal Kerkez Milos
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