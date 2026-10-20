Fejes gólokkal egyenlített az első félidő hajrájában a Liverpool a Villarreal ellen

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–VILLARREAL (spanyol) 2–2 (2–2) – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield Road, 21 óra (Tv: RTL+). Vezeti: Marciniak (lengyel)

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (Wirtz, a szünetben), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni, A. Mac Allister – Ngumoha, Koumas, Gakpo. Menedzser: Andoni Iraola

VILLARREAL: Gulácsi – Mourino, P. Navarro, R. Veiga, Cardona – N. Saliba (Oluwaeyi, a szünetben), P. Gueye – Buchanan (A. Freeman, 60.), Comesana, Moleiro (Foyth, 54.) – Mikautadze (A. Pérez, 60.). Vezetőedző: Inigo Pérez

Gólszerző: A. Mac Allister (36.), Araújo (45+2.), ill. Mikautadze (4.), Cardona (29.)

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