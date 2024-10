A Sporting is legyőzte a Haladást a futsal Bajnokok Ligájában

A Haladás az első körben a kazah Kairat Almatitől szenvedett négygólos vereséget. A második fordulóban az európai elitbe tartozó Sporting várt a szombathelyiekre.

A Haladás a 12. percig tartotta magát, akkor Alex Merlim talált be egy szabadrúgáskombinációt követően. A kapott gól nem törte össze a magyar csapatot, sőt helyzeteket is kidolgozott, a gól azonban nem jött össze. A második játékrészben is a kétszeres BL-győztes Sporting akarata érvényesült, a 36. percben Pauleta állította be a 2–0-s végeredményt. A Haladás 2023 decemberében 7–2-re kapott ki a lisszaboni együttestől, úgyhogy ahhoz képest ez az eredmény előrelépés, és reményteli a pénteki, Semey elleni mérkőzés előtt.

A Haladás a 4. csoportban szerepel, ahonnan a négyből három együttes jut tovább az elitkörbe, ahová összesen 16 csapat kvalifikálja magát. Ennek a kvartettnek a házigazdája 2013 és 2015 BL-győztese, a Kajrat Almati, amely ellen a szombathelyi csapat kezdte a küzdelmeket kedd este.

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. CSOPORT, 2. FORDULÓ

Haladás VSE–Sporting CP (portugál) 0–2

17.00: Kajrat Almati (kazah)–FC Szemej (kazah)

A TOVÁBBI PROGRAM

Péntek

12.00: FC Szemej (kazah)–Haladás VSE

15.00: Kajrat Almati (kazah)–Sporting CP (portugál)

Korábban

Haladás VSE–Kajrat Almati (kazah) 0–4

Sporting CP (portugál)–FC Szemej (kazah) 6–4