Bajnokok Ligája: Barcelona–PSG

2025.10.01. 20:52
AFP
A labdarúgó Bajnokok Ligájában Barcelona–Paris Saint-Germain rangadót rendeznek – élőben az NSO-n!

 

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–1 – élőben az NSO-n!
Barcelona, Olimpiai Stadion, 55 000 néző. V: M. Oliver (angol)
Barcelona: Szczesny –Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín – F. de Jong, Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – Ferran Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
A kispadon: Aller (k.), Kochen (k.), R. Araújo, A. Baldé, Christensen, Jofre, Bernal, Casado, Bardghji, Dom Fernández, Lewandowski, Toni Fernández
PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes –  Zaire-Emery, Vitinha, Fabián – Mbaye, Mayulu, Barcola. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Renato Marin (k.), Szafonov (k.), Lucas Hernández, Beraldo, Li Kang In, Goncalo Ramos, Jangeal, Ndjantou
Gólszerző: Ferran Torres (19.), ill. Mayulu (38.)

 

 

Ezek is érdekelhetik