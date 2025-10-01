Nemzeti Sportrádió

A Budaörs 13 gólig jutott az FTC ellen, a Győr a vártnál nehezebben verte a Vácot, a Mosonmagyaróvár kikapott otthon a Fehérvártól a női kézi NB I-ben

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.01. 19:35
null
Angela Malestein egyedül egy félidő alatt néggyel több gólt lőtt, mint a teljes Budaörs (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Vác kézilabda Alba Fehérvár KC női kézilabda Mosonmagyaróvári KC SE DVSC kézilabda Győri Audi ETO KC FTC kézilabda Budaörs kézilabda női kézilabda NB I Dunaújváros kézilabda
Nem hibáztak a Bajnokok Ligájában érdekelt csapatok a női kézilabda NB I 4. fordulójának szerdai játéknapján, de amíg az FTC és a DVSC simán megverte a Budaörsöt és a Dunaújvárost, addig a Győr a vártnál nehezebben nyert a Vác ellen, míg az Európa-liga szereplő Mosonmagyaróvár meglepetésre kikapott otthon a Fehérvártól.

Az FTC remekül, a Budaörs pocsékul kezdte az Elek Gyula Arénában rendezett mérkőzést, a fővárosiak már a 17. percben tíz góllal, 13–3-ra vezettek Janurik Kinga védéseire és Angela Malestein góljaira építve. A szünetben úgy volt 21–5 a hazaiak javára, hogy a Budaörs 30 perc alatt 19 kapura lövésből jutott öt gólig, pedig Januriknak „csak” öt védése volt, ellenben a holland szélső néggyel többször volt eredményes, mint a teljes vendégcsapat. A második játékrész sem hozott érdemi változást a vendégektől, az FTC támadójátéka és védekezése is rendkívül hatékony volt a Budaörs ellen, így Jesper Jensenék kiütéses győzelmet arattak. A mérkőzés legjobbja az első félidőben 11 lövésből kilenc gólt szerző, de a fordulás után a kispadon maradó Angela Malestein volt. 38–13

A népligetiekhez hasonlóan a DVSC is esélyeshez méltóan nyitott, Jessica Ryde kapus és a védelem is jól teljesített a Dunaújváros ellen, amely az első harminc percben csak öt gólt szerzett (22 lövésből), miközben 16-ot kapott. A Kohász a fordulás után hiába javított támadójátékán, a Debrecent nem tudta megállítani. A hazaiak magabiztosan őrizték előnyüket, és végig vezetve tartották otthon a két pontot. Ryde 14 védéssel zárt, Océane Sercien-Ugolin hat, Szabó Nina öt gólt szerzett. 35–25

A többi élcsapathoz hasonlóan a Mosonmagyaróvár is jól, 4–0-val nyitotta a Fehérvár elleni meccsét, majd negyedóra után 10–5-re vezetett. Ezután viszont a Fehérvár is elkapta a fonalat, és hatgólos rohammal fordított, a Lajta-partiak pedig csak egy emberelőnyös gólnak köszönhetően vezettek a szünetben. Dragan Adzsics csapata a második félidőben úgy tűnt, állva hagyja ellenfelét, de a Fehérvár 18–14-ről is visszakapaszkodott, és izgalmassá tette a végjátékot. Az utolsó tíz perc is döntetlenről indult, a hajrában azonban Szuzana Lazovicsék koncentráltak jobban egykori edzője csapata ellen. El is léptek 25–23-ra, ahonnan még egyenlített a Mosonmagyaróvár, ám az utolsó percekben a székesfehérváriak voltak lépéselőnyben, s vezetésüket nem is adták ki a kezükből – 27–25-re nyertek vendégként.

Némi meglepetésre a Győr viszont csak az első tíz perc után tudott ellépni otthon a Vác ellen, ellenben 4–4 után a hazaiak egy 7–1-es sorozatot produkáltak. Igazán mégsem tudták lerázni a Vácot, amelynél a korábbi győri, Afentaler Sára szórta a gólokat, a félidő végén pedig négy gyors gólt szerezve a Vác egy találatra visszajött, a második játékrész elején pedig egyenlített is Afentaler hatodik góljával. Ezután azonban megrázta magát Per Johansson csapata, és néhány pillanat alatt közé tett hármat, a játékrész derekán pedig már tízzel vezetett az erejével elfogyó Vác ellen. A kisalföldiek a vártnál egy fokkal nehezebben, de megérdemelten győztek 33–27-re.

A Győrben Bo van Wetering hétszer talált be, míg a túloldalon Afentaler volt a legeredményesebb 23 perc alatt összehozott nyolc góljával – igaz, 17 lövésből.

NŐI KÉZILABDA NB I, 4. FORDULÓ
DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi Kohász KA 35–25 (16–5)
Debrecen, 700 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.
DEBRECEN: RYDE – Grosch, SERCIEN-UGOLIN 6 (1) CSERNYÁNSZKI 5, TÓVIZI 3, Jovovics 3, VÁMOS M. 2. Csere: Placzek, Halinda (kapusok), Thorleifsdóttir 2, Hámori 2, SZABÓ N. 5, Juhász K. 2, Petrus 1, Toublanc 4 (4), Csamangó. Edző: Szilágyi Zoltán
DUNAÚJVÁROS: Wéninger – Andróczki, Román 2, Lakatos P., Rosa 3, Popovic 2, Fehér L. Csere: BARTULOVIC (kapus), Agócs 2, KELLERMANN 5 (1), Terzics, Paróczy, KEREKES L. 3, HORVÁTH A. 4, Török F., SZALAI P. 4. Edző: Zubai Gábor
Az eredmény alakulása. 9. perc: 4–1. 17. p.: 9–3. 23. p.: 14–4. 34. p.: 16–7. 46. p.: 25–14. 55. p.: 32–21.
Kiállítások: 2, ill. 2 perc.
Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Szilágyi Zoltán – Jól kezdtük a mérkőzést, működött a védekezésünk, ha hibáztunk, akkor Jessica Ryde kisegítette a csapatot, meghatározó volt a teljesítménye. Nagyszerű volt az első félidő, a második játékrész már nem volt olyan hőfokú. Örülök, hogy mindenkinek tudtam lehetőséget adni!
Zubai Gábor: – Az első félidő után dühös és elkeseredett voltam, az öt lőtt gól nagyon kevés, és szégyellem is magam emiatt. A második játékrészben már jobban játszottunk, Kerekes Laura és Szalai Petra játékát tudom kiemelni!

FTC-Rail Cargo Hungaria–Moyra-Budaörs 38–13 (21–5)
Elek Gyula Aréna, 600 néző. V: Bujdosó, Horváth V.
FTC: Janurik 1 – MALESTEIN 9 (1), Tranborg 2, Ingstad 2, Simon P. 1, VOGEL 4, Márton G. 3. Csere: Glauser (kapus), Dmitrijeva 1, Hársfalvi 2, KANOR O. 5, Tomori, Balázs B. 2, Klujber 3 (1), Bordás, Czijics 3. Edző: Jesper Jensen
BUDAÖRS: Zsigmond P. – Sztankovics 1, Schneider 2, Kovalcsik, Marincsák, Kálmán 1, Szöllősi-Schatzl. Csere: Mátéfi D., Bíró (kapusok), HELM 4, Bristyán 1, Uhrin 2, Vártok T. 1 (1), Bede 1, Hudák, Kassa. Edző: Buday Dániel
Az eredmény alakulása. 13. perc: 10–2. 17. p.: 13–3. 43. p.: 2–7. 51. p.: 32–8.
Kiállítások: 8, ill. 4. perc.
Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1
Jesper Jensen: Elégedett lehetek a teljesítményünkkel, ellenfelünk többféle játékrendszerrel próbálkozott, örülök, hogy végig nyomást helyeztünk rá.
Buday Dániel: Nyilván vannak problémáink, kevesen vagyunk, de olyan fizikai és tudásbeli különbség áll fenn, hogy értelmetlen a szakmáról beszélgetni, teljesen más kategória a két csapat.

Győri Audi ETO KC–Váci NKSE 33–27 (14–13)
Győr, 1542 néző. V: Bóna, Földesi.
GYŐR: SAKO – Hovden 1, Housheer 2 (1), LAGERQUIST 4, Breistöl 1, V. Kristiansen 4, VAN WETERING 7. Csere: Lukács B. (kapus), Elver 4, Dulfer 2, K. Jörgensen 2, Varga D. 1, BLOHM 5, Zákányi. Edző: Per Johansson
VÁC: Zaj – Pálffy A. 4, AFENTALER 8 (4), Kurucz A. 1, VARGA EMŐKE 4, CSÍKOS 5, Wald. Csere: Csizmadia F. (kapus), Kajdon 2 (2), Pálmai 1, Kacsó, Pelczéder 1, Sáry 1. Edző: Horváth Roland
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 16. p.: 9–5. 20. p.: 11–6. 26. p.: 12–9. 37. p.: 17–15. 44. p.: 26–19. 50. p.: 31–21. 58. p.: 32–26.
Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 7/6
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Karakteres erényeket mutatott a Vác, voltak periódusok, amikor jobban is játszott. A szünet után tempót váltottunk, és döntő volt, hogy mindkét beállónk eredményesnek bizonyult.
Horváth Roland: – Nem az volt a kérdés, hogy melyik csapat győz, az ETO a hajrában őrölte fel az ellenállásunkat. Önbizalommal léptünk pályára, és bizonyítottuk, hogy erős csapat ellen is képesek vagyunk jól játszani.

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Alba Fehérvár KC 25–27 (13–12)
Mosonmagyaróvár, 577 néző. V: Hargitai, Markó.
MKC: Arenhart – Falusi-Udvardi 4, QUIST 6, TÓTH GABRIELLA 6 (1), Tatar 1, Wolfs, Kazai 1. Csere: Csatlós (kapus), Háfra N. 1, Dzsaferovics, TÓTH ESZTER 6, Kukely A., Stranigg, Molnár, Tyiskov-Helembai. Edző: Dragan Adzsics
FKC: HADFI 1 – Szabó-Májer 2, PAVLOVIC 8 (3), Szabó Kitti 3 (1), Moreno, Lazics 3, TAKÓ 4. Csere: Hajdu Gy., Sulyok 1, ZENTAI 5. Edző: Szuzana Lazovics
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–0. 10. p.: 8–2. 18. p.: 10–7. 24. p.: 10–10. 28. p.: 13–12. 35. p.: 16–12. 42. p.: 18–16. 45. p.: 19–19. 52. p.: 22–23. 58. p.: 25–25. Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Dragan Adzsics: – Nagy gondjaink voltak a hét a hat elleni játékkal, nem készültünk fel rá megfelelően. Vállalom a felelősséget ezért a vereségért, tanulunk.
Szuzana Lazovics: – A játékosaim az elsőtől az utolsó percig hittek magukban, ezt már az előző idényben is építettük. Az első és második félidő elején nem törtünk meg a nagy különbségnél, úgyhogy büszke vagyok a csapatra, mert nem adta fel még így sem.

    
A  NŐI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. FTC55171–104+6710
2. Győr44142–93+498
3. Debrecen44131–98+338
4. Székesfehérvár431106–100+66
5. Esztergom422131–125+64
6. Vasas32184–87–34
7. Vác422104–117–134
8. Mosonmagyaróvár413107–108–12
9. NEKA31276–90–142
10. Szombathely31272–88–162
11. Dunaújváros413112–133–211
12. Budaörs41386–124–381
13. Kozármisleny3370–95–250
14. Kisvárda3370–100–300

 

 

Vác kézilabda Alba Fehérvár KC női kézilabda Mosonmagyaróvári KC SE DVSC kézilabda Győri Audi ETO KC FTC kézilabda Budaörs kézilabda női kézilabda NB I Dunaújváros kézilabda
Legfrissebb hírek

Szoros meccsen kapott ki Dortmundban a Debrecen a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.28. 15:31

Vég, kezdet nélkül – Ballai Attila publicisztikája

Kézilabda
2025.09.27. 23:38

Női kézi BL: döntetlent játszott a Podravka az Odensével

Kézilabda
2025.09.27. 21:27

Női kézilabda NB I: nyeretlen maradt a Budaörs és a Dunaújváros is

Kézilabda
2025.09.27. 19:38

Könnyedén nyert a Buducsnoszt ellen a Győr

Kézilabda
2025.09.27. 19:31

Kicsikarta a győzelmet a Ferencváros a női kézi BL-ben

Kézilabda
2025.09.27. 17:30

Favoritként lép pályára a Győr és a Ferencváros is a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.27. 10:29

Kézilabda: négy gólt lőtt a születésnapos Hanusz Egon – körkép

Kézilabda
2025.09.27. 08:32
Ezek is érdekelhetik