A Budaörs 13 gólig jutott az FTC ellen, a Győr a vártnál nehezebben verte a Vácot, a Mosonmagyaróvár kikapott otthon a Fehérvártól a női kézi NB I-ben

Az FTC remekül, a Budaörs pocsékul kezdte az Elek Gyula Arénában rendezett mérkőzést, a fővárosiak már a 17. percben tíz góllal, 13–3-ra vezettek Janurik Kinga védéseire és Angela Malestein góljaira építve. A szünetben úgy volt 21–5 a hazaiak javára, hogy a Budaörs 30 perc alatt 19 kapura lövésből jutott öt gólig, pedig Januriknak „csak” öt védése volt, ellenben a holland szélső néggyel többször volt eredményes, mint a teljes vendégcsapat. A második játékrész sem hozott érdemi változást a vendégektől, az FTC támadójátéka és védekezése is rendkívül hatékony volt a Budaörs ellen, így Jesper Jensenék kiütéses győzelmet arattak. A mérkőzés legjobbja az első félidőben 11 lövésből kilenc gólt szerző, de a fordulás után a kispadon maradó Angela Malestein volt. 38–13

A népligetiekhez hasonlóan a DVSC is esélyeshez méltóan nyitott, Jessica Ryde kapus és a védelem is jól teljesített a Dunaújváros ellen, amely az első harminc percben csak öt gólt szerzett (22 lövésből), miközben 16-ot kapott. A Kohász a fordulás után hiába javított támadójátékán, a Debrecent nem tudta megállítani. A hazaiak magabiztosan őrizték előnyüket, és végig vezetve tartották otthon a két pontot. Ryde 14 védéssel zárt, Océane Sercien-Ugolin hat, Szabó Nina öt gólt szerzett. 35–25

A többi élcsapathoz hasonlóan a Mosonmagyaróvár is jól, 4–0-val nyitotta a Fehérvár elleni meccsét, majd negyedóra után 10–5-re vezetett. Ezután viszont a Fehérvár is elkapta a fonalat, és hatgólos rohammal fordított, a Lajta-partiak pedig csak egy emberelőnyös gólnak köszönhetően vezettek a szünetben. Dragan Adzsics csapata a második félidőben úgy tűnt, állva hagyja ellenfelét, de a Fehérvár 18–14-ről is visszakapaszkodott, és izgalmassá tette a végjátékot. Az utolsó tíz perc is döntetlenről indult, a hajrában azonban Szuzana Lazovicsék koncentráltak jobban egykori edzője csapata ellen. El is léptek 25–23-ra, ahonnan még egyenlített a Mosonmagyaróvár, ám az utolsó percekben a székesfehérváriak voltak lépéselőnyben, s vezetésüket nem is adták ki a kezükből – 27–25-re nyertek vendégként.

Némi meglepetésre a Győr viszont csak az első tíz perc után tudott ellépni otthon a Vác ellen, ellenben 4–4 után a hazaiak egy 7–1-es sorozatot produkáltak. Igazán mégsem tudták lerázni a Vácot, amelynél a korábbi győri, Afentaler Sára szórta a gólokat, a félidő végén pedig négy gyors gólt szerezve a Vác egy találatra visszajött, a második játékrész elején pedig egyenlített is Afentaler hatodik góljával. Ezután azonban megrázta magát Per Johansson csapata, és néhány pillanat alatt közé tett hármat, a játékrész derekán pedig már tízzel vezetett az erejével elfogyó Vác ellen. A kisalföldiek a vártnál egy fokkal nehezebben, de megérdemelten győztek 33–27-re.

A Győrben Bo van Wetering hétszer talált be, míg a túloldalon Afentaler volt a legeredményesebb 23 perc alatt összehozott nyolc góljával – igaz, 17 lövésből.

NŐI KÉZILABDA NB I, 4. FORDULÓ

DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi Kohász KA 35–25 (16–5)

Debrecen, 700 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

DEBRECEN: RYDE – Grosch, SERCIEN-UGOLIN 6 (1) CSERNYÁNSZKI 5, TÓVIZI 3, Jovovics 3, VÁMOS M. 2. Csere: Placzek, Halinda (kapusok), Thorleifsdóttir 2, Hámori 2, SZABÓ N. 5, Juhász K. 2, Petrus 1, Toublanc 4 (4), Csamangó. Edző: Szilágyi Zoltán

DUNAÚJVÁROS: Wéninger – Andróczki, Román 2, Lakatos P., Rosa 3, Popovic 2, Fehér L. Csere: BARTULOVIC (kapus), Agócs 2, KELLERMANN 5 (1), Terzics, Paróczy, KEREKES L. 3, HORVÁTH A. 4, Török F., SZALAI P. 4. Edző: Zubai Gábor

Az eredmény alakulása. 9. perc: 4–1. 17. p.: 9–3. 23. p.: 14–4. 34. p.: 16–7. 46. p.: 25–14. 55. p.: 32–21.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán – Jól kezdtük a mérkőzést, működött a védekezésünk, ha hibáztunk, akkor Jessica Ryde kisegítette a csapatot, meghatározó volt a teljesítménye. Nagyszerű volt az első félidő, a második játékrész már nem volt olyan hőfokú. Örülök, hogy mindenkinek tudtam lehetőséget adni!

Zubai Gábor: – Az első félidő után dühös és elkeseredett voltam, az öt lőtt gól nagyon kevés, és szégyellem is magam emiatt. A második játékrészben már jobban játszottunk, Kerekes Laura és Szalai Petra játékát tudom kiemelni!

FTC-Rail Cargo Hungaria–Moyra-Budaörs 38–13 (21–5)

Elek Gyula Aréna, 600 néző. V: Bujdosó, Horváth V.

FTC: Janurik 1 – MALESTEIN 9 (1), Tranborg 2, Ingstad 2, Simon P. 1, VOGEL 4, Márton G. 3. Csere: Glauser (kapus), Dmitrijeva 1, Hársfalvi 2, KANOR O. 5, Tomori, Balázs B. 2, Klujber 3 (1), Bordás, Czijics 3. Edző: Jesper Jensen

BUDAÖRS: Zsigmond P. – Sztankovics 1, Schneider 2, Kovalcsik, Marincsák, Kálmán 1, Szöllősi-Schatzl. Csere: Mátéfi D., Bíró (kapusok), HELM 4, Bristyán 1, Uhrin 2, Vártok T. 1 (1), Bede 1, Hudák, Kassa. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 13. perc: 10–2. 17. p.: 13–3. 43. p.: 2–7. 51. p.: 32–8.

Kiállítások: 8, ill. 4. perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1

Jesper Jensen: – Elégedett lehetek a teljesítményünkkel, ellenfelünk többféle játékrendszerrel próbálkozott, örülök, hogy végig nyomást helyeztünk rá.

Buday Dániel: – Nyilván vannak problémáink, kevesen vagyunk, de olyan fizikai és tudásbeli különbség áll fenn, hogy értelmetlen a szakmáról beszélgetni, teljesen más kategória a két csapat.

Győri Audi ETO KC–Váci NKSE 33–27 (14–13)

Győr, 1542 néző. V: Bóna, Földesi.

GYŐR: SAKO – Hovden 1, Housheer 2 (1), LAGERQUIST 4, Breistöl 1, V. Kristiansen 4, VAN WETERING 7. Csere: Lukács B. (kapus), Elver 4, Dulfer 2, K. Jörgensen 2, Varga D. 1, BLOHM 5, Zákányi. Edző: Per Johansson

VÁC: Zaj – Pálffy A. 4, AFENTALER 8 (4), Kurucz A. 1, VARGA EMŐKE 4, CSÍKOS 5, Wald. Csere: Csizmadia F. (kapus), Kajdon 2 (2), Pálmai 1, Kacsó, Pelczéder 1, Sáry 1. Edző: Horváth Roland

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 16. p.: 9–5. 20. p.: 11–6. 26. p.: 12–9. 37. p.: 17–15. 44. p.: 26–19. 50. p.: 31–21. 58. p.: 32–26.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Karakteres erényeket mutatott a Vác, voltak periódusok, amikor jobban is játszott. A szünet után tempót váltottunk, és döntő volt, hogy mindkét beállónk eredményesnek bizonyult.

Horváth Roland: – Nem az volt a kérdés, hogy melyik csapat győz, az ETO a hajrában őrölte fel az ellenállásunkat. Önbizalommal léptünk pályára, és bizonyítottuk, hogy erős csapat ellen is képesek vagyunk jól játszani.

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Alba Fehérvár KC 25–27 (13–12)

Mosonmagyaróvár, 577 néző. V: Hargitai, Markó.

MKC: Arenhart – Falusi-Udvardi 4, QUIST 6, TÓTH GABRIELLA 6 (1), Tatar 1, Wolfs, Kazai 1. Csere: Csatlós (kapus), Háfra N. 1, Dzsaferovics, TÓTH ESZTER 6, Kukely A., Stranigg, Molnár, Tyiskov-Helembai. Edző: Dragan Adzsics

FKC: HADFI 1 – Szabó-Májer 2, PAVLOVIC 8 (3), Szabó Kitti 3 (1), Moreno, Lazics 3, TAKÓ 4. Csere: Hajdu Gy., Sulyok 1, ZENTAI 5. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–0. 10. p.: 8–2. 18. p.: 10–7. 24. p.: 10–10. 28. p.: 13–12. 35. p.: 16–12. 42. p.: 18–16. 45. p.: 19–19. 52. p.: 22–23. 58. p.: 25–25. Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Dragan Adzsics: – Nagy gondjaink voltak a hét a hat elleni játékkal, nem készültünk fel rá megfelelően. Vállalom a felelősséget ezért a vereségért, tanulunk.

Szuzana Lazovics: – A játékosaim az elsőtől az utolsó percig hittek magukban, ezt már az előző idényben is építettük. Az első és második félidő elején nem törtünk meg a nagy különbségnél, úgyhogy büszke vagyok a csapatra, mert nem adta fel még így sem.