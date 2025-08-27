Dragan Adzsics nagyot alkotna Mosonmagyaróváron

Idény előtti sajtótájékoztatót tartott a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapat, amelyet nyártól a montenegrói szaktekintély, Dragan Adzsics vezet, aki korábban többek között a Buducsnoszt Podgoricával ért el nagy sikereket, kétszer megnyerték a Bajnokok Ligáját. „Ő nemcsak edző, hanem egy karmester, aki tökéletesen megkomponált színdarabot vezényel. Az olvasópróbának vége. Örülök, hogy együtt dolgozhatunk, személyében alázatos és elhivatott munkásságot ismerhetünk meg, reméljük az elkövetkezendő hetekben be tudja mutatni” – fogalmazott a trénerrel kapcsolatban Gáspár Botond klubelnök. Gáspár hozzátette, a mostani együttes a valaha volt legerősebb mosonmagyaróvári keret.

„Leadtam egy tervet a szakmai stáb elé, amely nem arról szól, hogy minden tökéletes, hanem tudatosan építsük fel. Az alapoknál kellett kezdeni mindent, az első falak állnak, méltó klub épül a szurkolókhoz és városhoz. Reménykedem és pozitív energiákkal állok a szurkolók elé, a lányok az elmúlt negyven napban összekovácsolódtak.”

Dragan Adzsics elmondta, hogy jó atmoszféra fogadta és élvezi a munkát. „Hiszek ebben a projektben, ez a csodálatos ország imádja a kézilabdát, ami motiváló számomra. Bizakodó vagyok, jó esélyünk van arra, hogy a jövőben nagyot alkossunk. A régebb óta itt játszók nagyon befogadóak az újakkal, előbbiek jelentik a fundamentumot, amelyre lehet építkezni” – tette hozzá a mester, aki az RK Krim Ljubljanával 2023-ban és 2024-ben bajnoki címet ünnepelhetett. A keretben további változás nem várható, de a vezetőedző jelezte, folyamatosan figyelik, kikkel lehet majd erősíteni a jövőben.

A mosonmagyaróváriakra nehéz kezdés vár, szeptember 3-án az előző idényben ezüstérmes ferencvárosiak otthonába látogatnak, majd egy héttel később a címvédő ETO-t fogadják. Az Európa-liga főtáblájához csupán egy párharcot kell nyerni, ráadásul a görög bajnok OF Neasz Ioniasz ellen mindkét meccsét hazai környezetben játszhatja.