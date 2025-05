Angliában okkal rettegnek Gianluigi Donnarummától – a döntőért küzd a PSG és az Arsenal

„A visszavágón is győzni akarunk” Fotó: AFP – Hogyan hasznosítják a tavalyi elődöntő tapasztalatait?

– Nem mondanám, hogy abból merítenénk, hiszen teljesen más mérkőzés lesz, más csapatokkal – felelte a Paris Saint-Germain vezetőedzője a sajtótájékoztatón. – Az idén is azért jutottunk el idáig, mert kiérdemeltük a teljesítményünkkel. Az első mérkőzéshez hasonlóan a visszavágón is győzni akarunk. Természetes, hogy a csapatépítésben második idényben jobban megmutatkozik a fejlődés, így az önbizalom is nő. A következő évekre az a cél, hogy ugyanilyen ütemben fejlődjünk.

– Mit szól a klub korábbi játékosa és az Arsenal jelenlegi menedzsere, Mikel Arteta edzői pályafutásához?

– Játszottam együtt vele a Barcelonában, amikor még fiatal volt, szép emlékeim vannak róla. Kiváló személyiség, erős a karaktere, remek edző vált belőle. Irányításával rengeteget fejlődött az Arsenal. Minden jót kívánok neki, kivéve persze szerdán.

– Kijelenthető, hogy a csapat középpályája az idény mesterműve?

– Nem emelnék ki egyetlen csapatrészt sem. Inkább arra világítanék rá, hogy ha bárki kiesett a kezdőcsapatból, versenyképesek maradtunk. Igyekeztük mindenhol, minden összetételben ugyanazt a játékot bemutatni, pedig nem egyszerű ugyanazt csinálni a Parc des Princes-ben és idegenben. Szigorúan be kell tartani ehhez az alapelveket, amelyeket az első napon lefektettem. Az egygólos előnyünk ellenére ebben a szellemben játszunk, semmit sem bízunk a véletlenre. A Brest ellen is így futbaloztunk a BL-rájátszásban, és nyertünk is a visszavágón. Úgy érzem, a játékosok képességei alapján is előnyben vagyunk, magabiztosan várom a visszavágót. Ousmane Dembélé az elmúlt két napban a csapattal edzett, s láthatták a nyilvános edzéseken is, természetesen bevethető az Arsenal ellen.