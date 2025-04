Lamine Yamal az Inter ellen a 100. Barca-mérkőzésére készül

Kisgyerekként féltem legutóbb – mondta nevetve a 17 éves Lamine Yamal a spanyol As kérdésére: tart-e a Bajnokok Ligája szerdai elődöntőjétől?

„A matarói parkban hagytam a félelmeimet – mondta az As-nak. – Nyomás? Ugyan már, nekem szórakozás kimenni a pályára és futballozni, alig várom, hogy kezdődjön a mérkőzés, miért éreznék nyomást?! Szeretek focizni, élvezem, hogy ilyen fiatalon ennyit játszhatok a Barcában, örömmel élek meg minden pillanatot. Nagyon szeretném megmutatni a szurkolóinknak, mire vagyunk képesek. Tudjuk, mekkora örömet szereztünk a Real Madrid sevillai legyőzésével az értünk izgulóknak, de a futball ezen a szinten már csak ilyen: itt a következő óriási feladat, és a drukkereink szerdán is ünnepelni akarnak. A Bajnokok Ligája döntője a tét, fantasztikus, hogy ilyen címekért játszhatunk, el sem tudom mondani, mekkora lelkesedéssel, motivációval várom az estét. Kezdődjön már!”

A lap emlékeztet: 2010-ben is az elődöntőben találkozott a két csapat. Akkor nem várt esemény befolyásolta a kimenetelt: az izlandi Eyjafjallajökull vulkán működésbe lépett, nagy mennyiségű vulkáni hamu került a légtérbe, amely jelentős káoszt és légtérzárat okozott az európai légi közlekedésben: a Barcelona küldöttsége autóbusszal tette meg a két város közötti ezer kilométeres utat, és mint utólag elmondták, nem voltak kellően frissek, ráadásul a katalánok szerint a 3–1-es Inter-sikert hozó első mérkőzésen Diego Milito lesről fejelt a hálóba. Az olaszok szerint azon a mérkőzésen éppen Milito lépett volna ki egyedül, amikor tévesen lest jelezve megállították, de a visszavágón – amelyre az Inter már repülővel érkezett – visszakapta a spanyol gárda az esetleges játékvezetői tévedést: a 28. percben Thiago Mottát erősen túlzó módon kiállították, de José Mourinho csapata létszámhátrányban sem esett össze: csak 1–0-ra nyert a Barca.

– A legutóbbi három tétmérkőzését elveszítette az Internazionale, aggódik a csapat formája miatt?

– Egy rossz szót nem szólhatok a játékosaimra. Néhány balul sikerült mérkőzés nem teszi semmissé négy év fantasztikus munkáját és eredményeit – válaszolta Simone Inzaghi, az Inter vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Valóban teljesíthettünk volna jobban a bajnokságban és az Olasz Kupában, de még versenyben vagyunk két fontos trófeáért. Boldogok vagyunk, hogy eljutottunk a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. Tudjuk, már Barcelonában is a maximumot kell nyújtanunk ahhoz, hogy legyen esélyünk a továbbjutás kiharcolására. – Marcus Thuram bevethető?

– A Bayern München elleni negyeddöntő visszavágója óta nem számíthattam rá, kedden csatlakozott először a többiekhez. Biztatóan mozgott, jó munkát végzett, de csak szerda délelőtt döntöm el, hogy milyen szerepet szánok neki. Federico Dimarco játékával hasonló a helyzet, Benjamin Pavard helyettesének megtalálása ugyanakkor szerencsére nem okoz gondot. – Mire számít a Barcelonától?

– Hans-Dieter Flick kiváló edző, jobbnál jobb támadók állnak a rendelkezésére, a csapat ráadásul nagyon szervezett az irányításával. Ha labdát is vesztenek, gyorsan vissza tudják szerezni, támadásban pedig nehéz őket féken tartani. Tiszteljük a Barcelonát, de nem félünk tőle. Biztos vagyok benne, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt. Simone Inzaghi, az Internazionale vezetőedzője: Tiszteljük a Barcelonát, de nem félünk tőle

A végeredmény a Real Madridnak is fontos volt, mert a finálét abban az évben a Bernabéu-stadionban rendezték, és a fővárosiak sok mindent elviseltek volna, de azt nehezen, ha az FC Barcelona az otthonukban ünnepli a BL-győzelmet – a döntőben az Inter a Bayern Münchent verte meg 2–0-ra.

„Kétéves voltam, semmire sem emlékezhetek ebből – mondta Lamine Yamal. – Hét voltam, amikor tíz évvel ezelőtt Berlinben a Juventus ellen BL-győztes lett legutóbb a Barca, és felfoghatatlan, hogy most itt vagyok, és tehetek azért, hogy újra miénk legyen a trófea. Hogy ki lepett meg? Nézze, azt tudtam, hogy Pedri vagy Raphinha különleges, arra számítottam. De hogy Frenkie de Jong ennyire jó, azt kívülről nem érzékeltem, mellette, előtte futballozva tapasztaltam meg, mekkora játékos. A másik Inigo Martínez, mindennap lenyűgöz, ahogy dolgozik, őrület, amire képes.”

Ami különlegessé teszi ezt a mérkőzést: Lamine Yamal eddig 68 spanyol bajnokin, 21 BL-mérkőzésen, hat Spanyol Kupa-, négy Szuperkupa-meccsen viselte az FC Barcelona mezét.

Szerdán a századik tétmérkőzése következik. A 17 éves játékos röviden elintézte a dolgot: büszke arra, hogy ilyen fiatalon eddig jutott.

„Nicolo Barella, Lautaro Martínez – mondta a szélső a felvetésre, kit emelne ki az ellenfélből. – Nagyon keményen védekeznek, és ha elveszted a labdát, egy pillanat alatt a kapudnál vannak, erős, kemény, gyors, dörzsölt csapat. De jobbnak érzem a miénket, tovább kell jutnunk, ehhez a legjobb teljesítményre lesz szükségünk.”

A fiatal játékos csak nevetett azon, hogy Lionel Messi nem tudott gólt szerezni az Inter ellen, mint mondta, senkihez sem hasonlítaná magát, Messihez pláne nem. A lap beszámolt arról, hogy a Portugáliát, Spanyolország és Franciaország jelentős területeit érintő áramszünet a Barca edzőközpontját is megbénította, Lamine Yamal szerint mindenkit feszültté tett a váratlan probléma, de megnyugodhatnak, immár mindenki töltheti a mobilját.

Az FC Barcelonában számos rekord fűződik Lionel Messi nevéhez, de könnyen lehet, hogy Lamine Yamal hamarosan megdönti az egyiket. A katalánok elmúlt tíz évét tekintve az argentin klasszis adta a legtöbb gólpasszt egy idényben (27), a 17 éves szupertehetség ugyanakkor a 2024–2025-ös évadban már 24-nél jár, és hét (a lehetséges BL-döntővel együtt nyolc) tétmérkőzésen még pályára léphet az idényben. A legutóbbi, Real Madrid elleni, hosszabbításban megnyert Király-kupa-döntőben Pedri és Ferran Torres gólját is Lamine Yamal készítette elő, a kupában öt találkozón összesen hat gól­passzt jegyzett. A BL-ben tizenegy mérkőzésen négy gólpassz került a neve mellé, a bajnokságban pedig nagyjából minden második meccsen szolgálja ki társait (30 fellépésén 14 találatot készített elő). Ha hozzátesszük, hogy a 24 gólpassz mellett 14 gólt is bedobott a közösbe az Eb-győztes tini, akkor kijelenthető, hogy hatalmas a szerepe az FC Barcelona remeklésében. Lamine Yamal mellett egyébként Raphinha sem fukarkodik a gólpasszokkal, a szélső 23-nál jár, és mellette 30 gólt is jegyez, így összecsapásonként 1.06 találatban vállal szerepet, ami igazán ütős statisztika. A szupertehetség tehát megelőzheti a nyolcszoros aranylabdást, ami szenzációs teljesítmény lenne tőle, hiszen ez korábban olyan klasszisoknak sem sikerült, mint Neymar vagy Luis Suárez. A brazil a 2015–2016-os évadban 26, a 2016–2017-es idényben 25 gólpasszt adott, míg az uruguayi vsatár 2015–2016-ban 24 gólpasszig jutott. (S. N.) Lionel Messi nyomában jár a spanyolok szupertehetsége

Mindeközben kedden 16.40-kor a milánói Malpensa repülőtérről az Inter gépe elindult Barcelona felé. A La Gazzetta dello Sport szerint a legfontosabb információ, hogy Denzel Dumfries és Marcus Thuram is részt vett az indulást megelőző utolsó edzésen: a holland szélső az AS Roma ellen elveszített bajnokin csereként már visszatért, a francia támadó pedig a BL-meccsen kerül vissza a kezdőcsapatba. A lap kiemeli, a jelenlegi szövetségi kapitány, Luciano Spalletti volt az Inter edzője, amikor legutóbb három tétmérkőzést vesztett egymás után a fekete-kék alakulat. Az olaszok úgy vélik, az ősszel látott Inter (amely a Manchester City és az Arsenal ellen is megmutatta, mit tud) képes lenne megszorítani a Barcelonát, az elmúlt hetekben látott, ereje végéhez érő csapatnak viszont semmi esélye sincs a katalánok ellen. Hozzáteszik: kimondottan balszerencsés a csapat, mert vasárnap egyértelmű tizenegyest nem kapott meg, Michael Fabbri nem vette észre, hogy Evan Ndicka két kézzel átkarolva földre vitte Yann Bissecket, az Inter játékosát, mindenki szerint szabálytalanul.

A lap bizonyosra veszi, hogy a Roma ellen megsérülő Pavard helyén Bisseck kezd Acerbi és Bastoni mellett, Dumfries váltja a kifacsart Darmiant, középen az egész évet végigfutballozó trió (Barella, Calhanoglu és Mhitarjan) szerepel, a bal oldalon Carlos Augusto kap helyet: a csapat egyik legjobbja, Dimarco kimerült, pihennie kell, elöl Lautaro Martínez mellett a sérülésből visszatérő Marcus Thuram játszhat.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: FC Barcelona (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

A visszavágót május 6-án Milánóban rendezik.