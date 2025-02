Az új igazolásokat és Rodrit is nevezte a BL egyenes kieséses szakaszára a City

A ligaszakasz lezárulta után három helyen módosíthattak keretükön az európai kupákban érdekelt labdarúgócsapatok. A Manchester City élt is a lehetőséggel, s honlapján tudatta, hogy három új igazolását, Nico Gonzálezt, Abdukodir Huszanovot és Omar Marmust is nevezte az egyenes kieséses szakaszra (a fiatal Vítor Reis még nem került be), azaz a Real Madrid elleni február 11-i és 19-i playoff-párharcra. Ott van a névsorban a szeptemberben súlyos sérülést szenvedett spanyol középpályás, Rodri is, akinek mostani visszatérésére nagyon minimális az esély.

Az új érkezők bekerülése mellett az AC Milannak kölcsönadott Kyle Walker és a Stoke City által kikölcsönzött Joshua Wilson-Esbrand került ki a City BL-keretéből.

A MANCHESTER CITY KERETE A BAJNOKOK LIGÁJA EGYENES KIESÉSES SZAKASZÁRA

Kapusok: Éderson, Stefan Ortega, Scott Carson

Védők: Manuel Akanji, Nathan Aké, Rúben Dias, John Stones, Abdukodir Huszanov, Josko Gvardiol

Középpályások: Nico González, Ilkay Gündogan, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Mateo Kovacic, Matheus Nunes, James McAtee, Phil Foden, Jérémy Doku, Savinho

Támadók: Erling Haaland, Omar Marmus

B-lista: Oscar Bobb, Max Allayne, Rico Lewis, Nico O'Reilly

RÁJÁTSZÁS (a legjobb 16 közé jutásért)

Első mérkőzések: 2025. február 11–12. (kedd–szerda)

Visszavágók: 2025. február 18–19. (kedd–szerda)

Brest (francia)–PSG (francia)

FC Bruges (belga)–Atalanta (olasz)

Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)

Juventus (olasz)–PSV (holland)

Monaco (francia)–Benfica (portugál)

Sporting (portugál)–Borussia Dortmund (német)

Celtic (skót)–Bayern München (német)

Feyenoord (holland)–Milan (olasz)