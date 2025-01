„Remélem, nem én vagyok az utolsó...” – Mohamed Szalah a rekordjáról

„Örülünk, hogy a nyolcaddöntőbe jutottunk. Ez az egyetlen dolog, ami elárul számomra valamit, mert a tabella nem számít – kezdte meccs utáni értékelését a Liverpool holland menedzsere, Arne Slot az Amazon Prime-nak. – A teniszben általában ha te vagy az első, és a huszonnyegyedikkel játszol, akkor tudod, hogy az nem olyan jó, mint a tizenhatodik, de mivel a Bajnokok Ligájában különböző csapatokkal játszunk, a huszonegyedik talán még jobb is lehet, mint a tizenhatodik.”

A holland szakember külön is méltatta a Lille-t a lefújás után: „Tudtam, hogy a Lille huszonegy meccs óta veretlen, legyőzték a Real Madridot és az Atlético Madridot is, emiatt minden tiszteletem az övék. Mindezt a világ legjobb játékosai nélkül. Ez azt mutatja, hogy nagyon jól szervezettek és nehéz ellenük játszani. Elégedett voltam azzal, hogy volt türelmünk a meccsen, nem erőltettük a nehéz átadásokat, hanem megtartottuk a labdát és teljesen domináltunk. Az egyetlen dolog, aminek nem örültem az volt, hogy egyetlen lehetőségből kaptunk is egy gólt.”

A meccs legjobbjának megválasztott Mohamed Szalah egy kérdésre válaszolva összehasonlította a jelenlegi keretet a 2019-es együttessel, amely Jürgen Klopp gardírozásával megnyerte a Bajnokok Ligáját: „Ez más. Más a menedzser és különbözőek a játékosok is. Négyen, öten vagy hatan maradtunk az akkori keretből, de most is akadnak tehetségeink, nagyon keményen dolgozó játékosaink, és van egy remek ötletekkel rendelkező menedzserünk is. Megpróbáljuk és majd meglátjuk.”

Szalah lett az első játékos a Liverpool történelmében, aki ötven gól fölé jutott a legrangosabb európai kupasorozatban (a Lille ellen lőtte a 47. főtáblás gólját és négyet szerzett korábban a selejtezőkben is). A meccs után erről a mérföldkőről is beszélt: „Remélem, nem én vagyok az utolsó... A meccs előtt nem a rekordra koncentráltam, de nagyon boldog és büszke vagyok miatta, különösen azért, mert megnyertük a találkozók. És ez a legfontosabb.”

Slothoz hasonlóan az egyiptomi klasszis is dicsérően szólt a Lille szervezettségéről: „A Lille-nek nagyon jó meccsterve volt. Huszonegy meccsen át voltak veretlenek, nagyon kemény csapat. Ezt az első és a második játékrészben is megmutatták, szóval minden elismerésem nekik, de örülök annak, hogy a végén sikerült megnyernünk a meccset.”

A Liverpool hét meccs után százszázalékos teljesítménnyel, 21 ponttal vezeti a Bajnokok Ligája alapszakaszát, amelynek utolsó fordulójában, január 29-én a PSV otthonába látogat.

SZOBOSZLAI DOMINIK: EZ VOLT A TERV „Ez volt a terv – mondta a hetedik BL-sikerről a lefújás után Szoboszlai Dominik a Sport TV-nek. – Alighanem vannak páran a csapatban is, akik most kezdik megérteni, hogy van ez a mostani lebonyolítás. Más, mint eddig, de vettük a nehézségeket. Nagyon jó csapat a Lille, az első félidőben párszor kijátszott minket, de tudtuk, hogy így lesz, és ezért volt fontos, hogy beletegyük azt a melót, ami a győzelemhez szükséges. Az első hely még nincs meg, fókuszálunk a következő meccsre.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Liverpool (angol)–Lille (francia) 2–1 (1–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Zwayer (német)

LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Alexander-Arnold, 86.), Quansah, Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch (Elliott, a szünetben), C. Jones (Mac Allister, a szünetben) – Szalah, Szoboszlai (Endo, 63.), L. Díaz (Chiesa, 74.) – D. Núnez. Vezetőedző: Arne Slot

LILLE: Chevalier – Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson (Ismaily, 74.) – André, Mukau (Buaddi, 74.) – Cabella (Sahraui, 63.), Haraldsson, Bakker (Meunier, 63.) – J. David. Vezetőedző: Bruno Génésio

Gólszerző: Szalah (34.), Elliott (67.), ill. J. David (62.)

Kiállítva: Mandi (59.)