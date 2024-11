Gulácsi majdnem mindent védett – öngóllal nyert az Inter

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) 1–0 (1–0)

Milánó, Giuseppe Meazza Stadion, 63 000 néző. Vezette: Pinheiro (portugál)

Internazionale: Sommer – Pavard, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto, 65.) – Dumfries (Bisseck, 44.), Barella, Calhanoglu (Mhitarjan, 76.), Zielinski, Dimarco – Taremi (M. Thuram, 65.), La. Martínez (Arnautovic, 76.). Vezetőedző: Simone Inzaghi

Leipzig: Gulácsi – Geertruida (Gebel, 85.), Orbán, Lukeba, Henrichs – Baumgartner (Ouedraogo, 61.; Vermeeren, 70.), Kampl, Haidara (Seiwald, 61.), Nusa – André Silva (Sesko, 61.), Openda. Vezetőedző: Marco Rose

Gólszerző: Lukeba (27. – öngól)

Négy perc sem telt a mérkőzésből, amikor Gulácsi Péter először védett a San Siróban: a lipcseiek az olasz bajnok Inter vendégei voltak Milánóban. A magyar kapus (aki előtt Willi Orbán is ott volt a védelemben) az iráni Mehdi Taremi lövését hárította, hétpercnyi játék után Federico Dimarco célozta meg a németek kapuját, a magyar légiós látványosan védett (2022-ben, a Puskás Arénában a szélső már lőtt gólt a kapusnak). A 18. percben a világbajnok Lautaro Martínez lőtt ballal, Gulácsi ezt is védte, vagyis nagy nyomás volt a vendégeken. A Simone Inzaghi edzette Inter lendületesen kezdett, és meg is szerezte a vezetést. Federico Dimarco jobbról ballal nagy erővel lőtte középre a labdát szabadrúgásból, Stefan de Vrij próbált fejelni, a nagy tülekedésben aztán a francia Castello Lukeba sarkáról a kapuba pattant a labda – öngól!

A vezetés megszerzése után sem fékeztek a házigazdák, továbbra is az Inter birtokolta a labdát, irányította a mérkőzést, továbbra is Gulácsi Péter kapuja előtt zajlott a játék, az első félidőben nem létezett lipcsei támadójáték. A szünet után Denzel Dumfries hagyott ki nagy helyzetet, azonnal növelhette volna az előnyét az Inter, tíz perccel később Taremi fejelt a kapu fölé – ebből is leszűrhető, változatlan maradt a játék képe. Marco Rose cserékkel próbált frissíteni, de nem volt szerencséje: a tizennyolc éves Assan Ouedraogo néhány perc játék után földbe rúgott, megsérült, le kellett vinni a pályáról.

A 69. percben Yann Sommer nagyot védett Antonio Nusa lövésénél, ez volt az első feljegyezhető lipcsei kísérlet. A hajrában próbált gyorsítani a német együttes, de ötödik meccsét is elvesztette, az Inter az egyetlen a harminchat csapat közül, amely eddig nem kapott gólt, míg a lipcseieknek még nincs pontjuk az új rendszerű BL-alapszakaszban… 1–0