Cristiano Ronaldo rekordjára tör az Inter ellen Erling Haaland

KÖZÉPPONTBAN A NORVÉG SZTÁRCSATÁR. Azt nem mondhatjuk, hogy százévente születik olyan gólgép, mint Erling Haaland, hiszen most éppen Cristiano Ronaldo (egyik) gólrekordjára tör, márpedig a portugál legenda még csak negyvenedik évében jár, de így is tátva marad a szánk, ha a 24 éves támadó statisztikáit böngésszük. Lapunk is feldolgozta, hogy őrült tempóban kezdte az idényt és hogy 103 Manchester City-mezes fellépésén már 99 gólos. Szerdán a 2023-as Manchester City–Inter Bajnokok Ligája-döntő (1–0) párosításának újrajátszásán, a 104. meccsén szerezheti meg a századik gólját a Cityben, s a leggyorsabb lehet a 21. században, aki eléri ezt a gólszámot egy klubban. Ezzel Cristiano Ronaldo madridi időszakának rajtját múlná felül, neki 105 találkozón jött össze a bravúr. S ha már a 2023-as BL-döntő: az 1–0-s angol sikerrel végződő összecsapáson Erling Haaland nem szerzett gólt, ahogyan eddig egyetlen elődöntőben és döntőben sem, amelyet a Cityvel játszott.

Ez a nyomás most nem fenyegeti, hiszen az Intert az újjászabott BL első fordulójában fogadja a csapata, és az idény ezen szakaszában – ahogyan a Premier League-ben is láthatjuk hétről hétre – nagyon megy neki.

Persze az Intert sem kell félteni, pedig sokan féltették 2023-ban is. A döntőben nemhogy egyenrangú partnere volt az akkor egyértelműen a világ legjobb csapatának kikiáltott Manchester Citynek, hanem a helyzetek alapján győzhetett volna. Az előző évadban az Atlético Madrid jelentette neki a végállomást a nyolcaddöntőben (11-esekkel búcsúztak a milánóiak), de a bajnokságban Simone Inzaghi vezetőedzővel megszerezte az aranyérmet. Az új idényben becsúszott két váratlan döntetlen a Genoa (2–2) és a Monza (1–1) ellen, de még veretlen a csapat, amellyel szemben Josep Guardiola nehéz meccsre készül.

Josep Guardiola (Fotó: Getty Images)

„Hétfőn néztem vissza először azt a döntőt – vallotta be a Manchester City katalán menedzsere a kedd délutáni sajtótájékoztatón, amelyre a szokásosnál is nagyobb sóhajjal érkezett. − Végig kiélezett mérkőzés volt, az Inter két óriási lehetőséget is kihagyott, hazavihette volna a trófeát. A meccs előtt nem hitték el nekem, amikor azt mondtam, hogy tartok ellenfelünktől. Különleges este volt, mert korábbi háromszoros győztes klub ellen hódítottuk el a City első Bajnokok Ligája-aranyát. Simone Inzaghi remek edző, az Inter azóta is kitűnő csapat, ráadásul olasz bajnokként érkeznek hozzánk. A lebonyolítási rendszerrel nem foglalkozom. Mindig úgy gondolkodtam, hogy nyerjük meg a meccseinket, és akkor nincs miről beszélni. Szerintem lehetetlen januári végi összecsapásokról vagy a csapat akkori állapotáról most bármi okosat mondani. Az Inter támadójátékát nehéz kezelni: hátulról építkezik, és ehhez kitűnő játékosai vannak, például Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi és Benjamin Pavard. A második vonalban érkező futballisták közül elsősorban Nicolo Barellát emelném ki, de Henrih Mhitarjan is veszélyes. Minden beadásnál négy-öt ember található a tizenhatoson belül, kellemetlen így védekezni.”

A menedzser nem kerülhette el a kérdéseket Erling Haalanddal kapcsolatban sem, és ismét elmondta, mi a különbség a teljesítményével kapcsolatban a mostani, illetve az előző két idény között.

„Ha nem dönti meg Ronaldo rekordját, de a következő száz meccsén is 99 gólt szerez, én maximálisan elégedett leszek. Egyre több mérkőzést játszik, egyre több tapasztalatot szerez, így egyre jobb játékossá válik. Ez nem a mi varázslatunk a kispadon, hanem természetes folyamat. Ha jól emlékszem, egész profi pályafutásom alatt ha tizenegy gólt lőttem. Két gólra van attól, hogy már ebben az idényben beérjen engem, tehát azért a számai még engem is meglepnek. Hogy miért tűnik még jobbnak, mint az előző két, ugyancsak félelmetes évében? Jó állapotban van, nincsenek fájdalmai, kis sérülései, jó a közérzete. Már akkor is voltak ilyen panaszai, amikor megérkezett hozzánk Dortmundból, tehát most először játszik mindenféle korlát nélkül. Nem várom el tőle, hogy meccsenként két-három gólt lőjön, de nem okoz neki gondot, főleg mostanában nem.”

BL-ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

MANCHESTER CITY (angol)– INTERNAZIONALE (olasz)

Manchester, 21. Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)

LAPSZEMLE

Manchester Evening News

„Fontos az „évszázad pere", de az Inter és az Arsenal elleni meccs fontosabbak a csapatnak. Hétfőn elkezdődött a Manchester City meghallgatása 115 vádpontban, amelyeket a Premier League pénzügyi szabályainak állítólagos megsértéséért varrtak a nyakába, de a helyi lap szerint ez MÁR AZ ÜGYVÉDEK KEZÉBEN VAN, a játékosoknak a feladatukra kell összpontosítaniuk.”

Independent

„A lap kiemeli, hogy Rodri sem hagyta szó nélkül a meccsszámok emelkedését, miután Josep Guardiolát váltotta a sajtóteremben kedd délután. A spanyol játékosnak a Bajnokok Ligája bővítése és a nyári 32 csapatos klubvilágbajnokság miatt 75 MÉRKŐZÉSSEL KELL SZÁMOLNIA egy idényben, ráadásul a játék színvonala is visszaeshet.”

La Gazzetta dello Sport

„A milánói sportnapilap kiemelten foglalkozik a City elleni BL-nyitánnyal, és azt javasolja az Internek, hogy egyrészt a legerősebb csapattal szálljon szembe a manchesteriekkel, másrészt hallgasson Josep Guardiolára, aki szerint A FEKETE-KÉKEK ESÉLYESEK A BL-GYŐZELEMRE. Külön cikkben foglalkoznak azzal, hogy Federico Dimarco és Marko Arnautovic nem lesz bevethető szerda este.”

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ – a teljes szerdai program

18.45: Bologna (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: Sport1)

18.45: Sparta Praha (cseh)–FC Salzburg (osztrák) (Tv: Sport2)

21.00: FC Bruges (belga)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

21.00: Celtic (skót)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: Manchester City (angol)–Internazionale (olasz) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Girona (spanyol) (Tv: Sport1)