Dibusz Dénes: Az utóbbi évekhez képest most sikerült a legjobban a felkészülésünk

„Mind az eredménnyel, mind a játékkal elégedettek lehetünk, nagy lépést tettünk a következő kör felé. Az elmúlt évekhez képest most sikerült a legjobban a felkészülésünk. Pascal Jansen alaposan és részletesen ismertette, mik az elvárásai, mit szeretne látni a csapattól, s ezzel mindannyian tisztában vagyunk” – mondta Dibusz Dénes a Ferencváros idei, első tétmeccsét követően.

Videónkban részletesebben is beszél az új edzővel való közös munkáról, illetve kitér arra is, milyennek látta a kapuból a támadószekciót, amely végül öt gólig jutott a walesi együttes elleni első mérkőzésen, valamint beszél azokról az új játékosokról, akik most mutatkoztak be a Ferencvárosban.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Ferencváros–The New Saints (walesi) 5–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 16 231 néző. Vezette: Guillermo Cuadra (spanyol)

FTC: Dibusz – Makreckis (Botka, 76.), I. Cissé, R. Gustavo (Knoester, 83.), Ramírez – Rommens, Maiga (Tóth Alex, 76.), Zachariassen – A. Traoré, Pesics (Kady, 76.), Marquinhos (Owusu, 76.). Vezetőedző: Pascal Jansen

TNS: C. Roberts – Danie Davies (Baker, 90.), Bodenham, Pask, J. Daniels – Redmond (Daniel Williams, 63.), Leo Smith, Ben Clark (S. Bradey, 89.) – Jordan Williams (Holden, 63.), Brad Young (Mcmanus, 76.), Brobbell. Vezetőedző: Craig Harrison

Gólszerző: A. Traoré (15., 21., 54.), Zachariassen (24.), Marquinhos (62. – 11-esből)

A visszavágót július 30-án rendezik Oswestryben.