Pascal Jansen: Marquinhosnak talán nem ez volt az utolsó mérkőzése

Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 2. fordulójában a Ferencváros 5–0-ra megverte idehaza a walesi The New Saintset. A mérkőzés után Pascal Jansen, Ferencváros vezetőedzője is értékelte a látottakat.



– Ilyen bemutatkozásról álmodott?

– Elégedett vagyok azzal, ahogyan a labdát birtokolva és anélkül játszottunk, agresszívan futballoztunk. Örültem a játékosok energikus teljesítményének, ahogyan annak is, ahogyan a stábommal együtt fogadott minket a közönség. – Mennyire volt nehéz kialakítani az új stílusú játékot?

– Tisztában vagyok azzal, hogy a futballunk most eltér attól, amit például a szélső védőink eddig játszottak, de a játékfilozófiámban az ő feladatuk nagyon fontos, a támadások felépítésének, előkészítésének fontos elemei, szükség van rájuk egyfajta irányítóként is. Ez sok munkát kíván, sok videózáson és megbeszélésen vagyok túl a labdarúgóimmal, ettől fejlődnek, ez kell a folyamatos építkezéshez, de még van munkánk. Marquinhos megoldásaira gyorsan reagáltak az ellenfelek, ezért fontos volt, hogy Cristian Ramíreztől befelé jöjjön a labda, Raul Gustavo pedig megjátssza a brazil szélsőnket. – Marquinhos tizenegyesből szerzett gólt: mit gondol a mezlevétele arra utalt, hogy ezen a mérkőzésen búcsúzott el a Ferencvárostól?

– Bízom benne, hogy nem! Én a vezetőedző vagyok, a pályán zajló eseményekért felelek, míg a klubnál vannak, akik a játékosok karrierjéért. A párharcra visszakanyarodva: jól állunk, hiszen kapott gól nélkül arattunk nagy különbségű győzelmet, de még nem végeztünk a munkával, vár ránk a második felvonás. Most a regenerálódásra összpontosítunk, és ha továbbjutottunk, akkor foglalkozunk a következő mérkőzéssel.