Egy körrel beljebb? A Ferencváros öt góllal győzött a walesiek ellen

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

1. MÉRKŐZÉS

Ferencváros–The New Saints (walesi) 5–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 16 231 néző. V: Guillermo Cuadra (spanyol)

FTC: Dibusz – Makreckis (Botka, 76.), I. Cissé, R. Gustavo (Knoester, 83.), Ramírez – Rommens, Maiga (Tóth Alex, 76.), Zachariassen – A. Traoré, Pesics (Kady, 76.), Marquinhos (Owusu, 76.). Vezetőedző: Pascal Jansen

TNS: C. Roberts – Danie Davies (Baker, 90.), Bodenham, Pask, J. Daniels – Redmond (Daniel Williams, 63.), Leo Smith, Ben Clark (S. Bradey, 89.) – Jordan Williams (Holden, 63.), Brad Young (Mcmanus, 76.), Brobbell. Vezetőedző: Craig Harrison

Gólszerző: A. Traoré (15., 21., 54.), Zachariassen (24.), Marquinhos (62. – 11-esből)

A visszavágót július 30-án rendezik Oswestryben.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

ÖSSZEFOGLALÓ

KÉT HÓNAP ÉS HÁROM NAP után ismét zöld-fehérbe borult a Groupama Aréna környéke. A május 19-i bajnoki záró fordulót és az éremátadó ünnepséget követően hosszú idő telt el – viszont a vakációzásra és ami a futballban fontosabb, a felkészülésre is több idő jutott… Meccsre kiéhezett, Fradi-mezbe öltözött drukkerek masíroztak a stadion irányába, ott pedig korábbi kedvencekkel, az 1995-ös Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott legendákkal is találkozhattak, ifjabb Albert Flórián, Telek András, Szűcs Mihály és Dejan Milovanovics is várta a közös fotóra vágyó drukkereket. Hogy a hangulat minél jobb legyen az idény első tétmérkőzésén, arról a Groupama Aréna új szponzora gondoskodott: aki három sört vásárolt a büfékben, a negyediket ajándékba kapta.

Ami azonban a körítésnél is jobban érdekelte a drukkereket: vajon az új vezetőedző irányításával mire lesz képes a bajnokcsapat? A felkészülés megkezdése előtt két nappal érkező Pascal Jansen a walesi The New Saints ellen mutatkozott be a magyar bajnok kispadján. Amikor a holland tréner előbukkant a játékoskijáróból és elfoglalta (álló)helyét a kispad előtt, kiderült, sportos öltözékben szeret meccselni. A mérkőzés pedig úgy kezdődött, ahogyan a szakvezető megígérte, ment előre azonnal, támadott a Ferencváros!

Az első néhány percben pillanatokig volt csak a walesieknél a labda, a holland tréner nem véletlenül mondta, nagyon nem szereti, ha az ellenfél birtokolja. Igaz, azt is látni lehetett, hogy bár a rivális elszánt és harcos, technikai téren – és ezen a szinten (Bajnokok Ligája-selejtező) – vannak hiányosságai, védekezésben mindenképpen…

Hol a jobb, hol a bal oldalon ment előre a Fradi, azaz a mérkőzés gyakorlatilag egykapuzással kezdődött. Pascal Jansen két nyári igazolást nevezett a kezdőbe, a brazil Raul Gustavo csapatba állítása nem volt meglepetés, a belga Philippe Rommens pedig korábban volt játékosa, így pontosan tudta, mire képes a középpályás, aki a holland Go Ahead Eaglestől érkezett. A The New Saints szertárosa „mesterien” választott kapusszerelést, Connor Roberts tetőtől talpig lilában állt a ferencvárosi kemény mag elé – kapott is hideget-meleget –, és negyedóra sem telt el a mérkőzésből, s máris a hálóból szedhette ki a labdát. Adama Traoré magasra ugorva bólintotta a labdát a hálóba, majd a földre borulva köszönte meg, hogy jókor volt jó helyen.

S ha egy üzlet beindul…

A mali támadó nem sokkal később megszerezte második gólját, s ha valaki a felkészülés alatt felajánlotta volna neki, az új idényt huszonegy perc alatt duplával kezdi, alighanem elfogadta volna. A Ferencváros itt azonban nem állt meg, három perccel később Kristoffer Zachariassen a bal alsóba passzolt, a magyar bajnok az első ivószünetig gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutást. A kispad előtt vizet kortyolgató játékosok közül Pascal Jansen Philippe Rommensnek magyarázott a legtöbbet, a jelek szerint a belga védekező középpályás kulcsembere lehet a mostani Ferencvárosnak – egyfajta összekötő kapocs a futballisták és a szakmai stáb között.

Craig Harrison, a TNS vezetőedzője zsebre dugott kézzel, egykedvűen nézte a pályán zajló eseményeket, alighanem benne is tudatosult, a magyar bajnok túl nagy falat csapatának. A háromgólos előny arra mindenképpen jó volt, hogy végképp megnyugodjon a Fradi, a kezdeti rohamtempóból némileg visszavettek a játékosok, és a szünet előtti percekben már nem törtek minden támadásból kapura. Előfordult, hogy nyugodtan, kényelmesen járatták a labdát, hátul Raul Gustavo is két kézzel intette nyugalomra a mellette futballozó társait, és ekkor már az addig végig ácsorgó Pascal Jansen vezetőedző is leült. A félidő hajrájában a walesiek megmozdulásain ugyan némi bizonytalanság érződött, Jordan Williams a tizenhatoson kívülről a lécet találta telibe, jelezve, azért még nem adták fel a harcot.

Adama Traoré a fordulást követően ott folytatta, ahol az elsőben abbahagyta: veszélyesen indult be a védők mögé, az oldalvonalnál pedig Guadalupe Porras Ayuso személyében spanyol partjelző hölgy figyelte, lesre fut-e. A ferencvárosiak szélsője újabb bal oldali akció végén fejelte a labdát a kapuba, a folytatásban pedig a Kristoffer Zachariassen buktatásáért járó büntetőt értékesítette Marquinhos. A brazil támadó gólját követően a szögletzászlónál magasba emelt mezét csókolgatta, és miután – orosz lapinformációk szerint – a Lokomotív Moszkva mesés fizetéssel csábítja, nem elképzelhetetlen, hogy ez amolyan búcsúgesztus volt a részéről…

A keretben biztosan lesznek még változások – Mohammed Abu Fani iránt is élénk az érdeklődés –, de hogy a The New Saints elleni visszavágón nem kell megfeszülnie minden kulcsjátékosnak, az szinte biztos. A magyar bajnok magabiztos játékkal fektette két vállra a nála jóval gyengébb játékerőt képviselő walesieket – Marquinhos a hajrában a kapufát is eltalálta –, és nagy különbségű győzelmet aratva megérdemelten nyert. Pascal Jansen és stábja rákanyarodhat a Midtjylland feltérképezésére, a harmadik selejtezőkörben alighanem a dán együttes lesz az ellenfél, hiszen Andorrában győzte le 3–0-ra a Santa Colomát.

A Ferencváros győzelemmel kezdte a 2024–2025-ös idényt, az új vezetőedző kiütéses győzelemmel mutatkozott be a kispadon. A párharc visszavágóját július 30-án, kedden – magyar idő szerint 20 órától – játsszák a csapatok a walesi–angol határon fekvő Oswestry városában. Olybá tűnik, az a kilencven perc (plusz a várható ráadás) már csak formalitás lesz.