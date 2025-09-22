Nemzeti Sportrádió

Paraatlétikai vb: négy magyar Új-Delhiben

2025.09.22. 13:55
Ekler Luca (Fotó: Getty Images)
Szőllősi István Luterán Petra paraatlétika-vb Ekler Luca Új-Delhi Bessenyey Zoltán
Négy magyar versenyző indul a paraatlétikai világbajnokságon, amelyet szombattól jövő vasárnapig Új-Delhiben rendeznek.

A Magyar Paralimpiai Bizottság honlapjának közlése alapján ez a viadal lesz a valaha volt legnagyobb parasportesemény Indiában. A verseny során 186 számban osztanak érmet, 101-et férfi, 84-et női és egyet vegyes kategóriában.

Magyarország képviseletében a kétszeres paralimpiai bajnok Ekler Luca (TFSE) három versenyszámban fog rajthoz állni a T38-as kategóriában, 100 méteres és 200 méteres síkfutásban, valamint távolugrásban. A tavaly, Párizsban ezüstérmes Luterán Petra (Tatabányai SC) négy számban indul a T47-es kategóriában. Távolugrásban és 400 méteres síkfutásban várható tőle a legjobb eredmény, de 100 és 200 méteres síkfutásban is döntőbe juthat.

A két dobóatléta, Bessenyey Zoltán (BEAC) és Szőllősi István (MTK) a minél jobb helyezésért küzd majd Új-Delhiben, előbbi az F52-es kategóriában diszkoszvetésben, míg utóbbi az F20-as kategóriában súlylökésben.

 

