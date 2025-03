NS-élménybeszámoló: Ekler Luca elvarázsolta az iskolásokat

Ekler Luca 2021-ben a tokiói és tavaly a párizsi paralimpián is győzött távolugrásban (Párizsban egy ezüstérmet is nyert 400 méteres síkfutásban), s most a diákok körében is nagy sikert aratott: számos kérdést tettek fel neki ők is. Eklert moderátorként a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György faggatta az iskola által szervezett pódiumbeszélgetésen, köszöntötte őt Friedrich Attila igazgató is, a bajnoknő pedig az eseményre magával hozta és körbe is adta paralimpiai érmeit. Korábban Gyurta Dániel és Szilágyi Áron is az intézmény vendége volt a Kodály-napokon.

Ekler Luca és lapunk főszerkesztője, Szöllősi György (Fotó: Szefcsik Boldizsár)