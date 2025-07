Klekner Hanga: Minden adva volt a jó eredményhez

Látványos helyszínt választott újabb rekorddöntéséhez Klekner Hanga. Görögország fővárosában, Athénban az ókori múltra visszanyúló Panathinaiko-stadion adott otthont a Fly Athens nevű rúdugróversenynek. A görögök a Kr. e. hatodik századtól fogva Pallasz Athéné istennő tiszteletére itt tartották a Panathénaiát. Azóta többek között az első újkori olimpiai játékok nyitó- és záróünnepségét is itt rendezték meg 1896-ban, napjainkban pedig évről évre az athéni maratoni célhelyszíne. Szintén emlékezetes volt a Panathinakosz tavalyi kosárlabda Euroliga-mérkőzése, amelyet ebben a stadionban rendeztek meg.

Klekner Hanga már tavaly is versenyzett ezen a különleges helyszínen, akkor 443 centivel második lett. A szervezők idén még erősebb mezőnyt hívtak meg, így a 458 centis magyar csúcsával is „csak” az ötödikként zárt Klekner. A britek fedett pályás világbajnoka, Molly Caudery 480 centivel fölényes sikert aratott.

„Nagyon szuper verseny volt, Madridhoz hasonlóan meleg, de a jó forma már ott is érezhető volt, csak nem jöttek úgy össze a dolgok. A »madridos«, nyolcszáz méteres, mosolygós Hangát hoztam magammal. Ezúttal magamért ugrottam, hogy újra »visszajöjjenek« az élvezetes és magabiztos ugrásaim. Tavaly is kiváló volt itt a hangulat, most is kitettek magukért a szurkolók. Szóval minden adva volt a jó eredményhez” – mondta a közelmúltbeli csapat Európa-bajnokságra is utalva a görög verseny után Klekner Hanga.

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola 25 éves atlétája a vasárnapi viadalon 420 centin szállt be, ezen elsőre, majd a 430 felett harmadszorra sikerült átjutnia. Ezután a 443-at ismét elsőre átvitte, majd 453-on egy javító kísérletet is igénybe kellett vennie. Már ez is idei legnagyobb ugrása volt, majd a 458 centis rekordmagasságra került a léc, amit sikerült elsőre abszolválnia.

Klekner másfél évvel ezelőtt edzőjétől, Szabóné Molnár Krisztinától vette át az országos csúcsot, a 2006-ban elért 455 centis eredményét sikerült 2024 februárjában, Eszéken egy centivel túlszárnyalnia. Aztán a tavalyi szabadtéri magyar bajnokságon még egy centit rátett, s a 2024. június 29-i teljesítményét múlta felül Athénban szintén egy centivel.

A tervei szerint most kis pihenés következik, amit itthoni edzőtábor követ. Ha máshol nem is, augusztus első hétvégéjén az országos bajnokságon szinte biztosan láthatjuk őt is indulni.