Grant Holloway új riválist kapott

ÉRIK A VILÁGCSÚCS 110 méteres gátfutásban, igaz, erre nem biztos, hogy Cordell Tinch pályázik a legnagyobb eséllyel, hanem a rövid gát uralkodója, Grant Holloway. Mindenesetre a múlt hétvégi, sang­haji Gyémánt Ligán 12.87 másodperces teljesítménnyel az ajtót berúgó Tinch esete is csak azt bizonyítja, az amerikaiak bármikor képesek egy klasszis gátfutót „előhúzni a kalapból”.

Nemrég az azóta az NFL-be is eljutó Devon Allen járt be különleges utat a szakágban, aki az atlétikára egyfajta kiegészítő sportágként tekintve is 12.84-et futott 2022-ben. Hozzá hasonlóan Tinch sem hétköznapi történettel a háta mögött ugrott előre a 110 m gát örökranglistájának negyedik helyére. A koronavírus-járvány alatti időszakban mobiltelefonokat árult és vécépapírt gyártó gépeket üzemeltetett, hogy kifizesse a számláit. Úgy néz ki, a kemény munka és a kitartás végre a pályán is meghozta az eredményét: Hsziamenben és Sanghajban élete első két Gyémánt Liga-futamgyőzelmét aratta.

„Még annyira a szezon elején járunk, hogy senki sincs csúcsformában, én is egy kéthetes külön felkészülés után érkeztem meg Kínába – mondta a FloTrack portálnak a 24 éves Cordell Tinch. – Különösen mi, amerikaiak nem mostanra időzítettük a legjobb formánkat, mert nekünk a hazai válogató a legfontosabb. Ha ott bejutsz a döntőbe és kvalifikálsz az adott világeseményre, magán a vébén vagy az olimpián is jó esélyeid vannak a fináléra.”

Tinch 2023-ban, a járvány után visszatért a kansasi Pittsburg Állami Egyetemre, és már júniusban 12.96-ot futott, nem sokkal később pedig az amerikai válogatón második lett, amivel kvalifikált a budapesti világbajnokságra. A magyar fővárosban az elődöntőben búcsúzott, miután Holloway mellett a franciák ösztönös tehetsége, Sasha Zhoya és az Eb-ezüstérmes spanyol Enrique Llopis is megelőzte. Tavaly az olimpiai válogatón nem járt sikerrel, csak negyedik lett, amivel épphogy lemaradt Párizsról.

„Kezdek belefáradni a negyedik helyekbe és a szeles futásokba. Korábban is volt már 12.87-es eredményem, de ez a mostani az első, amit szabályos körülmények között értem el” – így Tinch, aki fantasztikus sanghaji teljesítményével csupán hét századmásodperccel marad el Aries Merritt 13 éve fennálló világrekordjától. Holloway esete jól mutatja, mennyire nehéz ezt az időt megdönteni, ami az ő futásait is figyelve tényleg az emberi teljesítőképesség határához közelít.

Ha Tinch állandósítani tudná a formáját, honfitársának is jól jönne, mivel így ki tudják sajtolni egymásból a csúcsdöntéshez szükséges hiányzó századokat. Tinch ezért visszatért Kansas államba, hogy folytassa a felkészülést: három átszállással jutott haza Kínából, ami fárasztóbb lehetett neki, mint a két távol-keleti futása.